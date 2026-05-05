Η Βίκυ Λέανδρος εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1972, κατακτώντας την πρώτη θέση με το τραγούδι «Après toi».

Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision με σκοπό να χαρίσει στην έναρξη της βραδιάς ένα ιστορικό αφιέρωμα, ερμηνεύοντας το τραγούδι «L’amour est bleu».

Η ερμηνεύτρια το 1972, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση της κατάταξης ερμηνεύοντας το τραγούδι «Après toi».

Το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», εξέφρασε μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη γνώμη της σχετικά με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» που φέτος εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, η Βίκυ Λέανδρος, επανέφερε στη μνήμη της τη στιγμή που ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision όταν ήταν 15 ετών: «Όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών, τραγούδησα την πρώτη φορά για τη Eurovision, για το Λουξεμβούργο, στα γαλλικά, ένα τραγούδι που λεγόταν «L’amour est bleu», «Love is Blue» και ήταν στη Βιέννη, βέβαια. Και γι’ αυτό κάνουν έτσι ένα ιστορικό σαν αρχή και τραγουδάω αυτό το τραγούδι, που είχα τη μεγάλη, μεγάλη τύχη να γίνει μετά παγκόσμια επιτυχία. Πάντα γυρίζει η μνήμη πίσω, αλλά πρέπει να σας πω, τόσο μικρή, ήμουν λίγο απογοητευμένη που βγήκα τέταρτη και υπήρχαν και δάκρυα και όλα αυτά, ξέρετε. Αλλά μετά, επειδή έγινε μεγάλη επιτυχία και το τραγούδησα, ήταν σε επτά-οκτώ γλώσσες, ακόμα και ιαπωνέζικα το έχω τραγουδήσει το «Love is Blue», και έτσι μετά είπα, εντάξει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diakwnvqstw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας για την φετινή συμμετοχή, έδωσε τη δική της πρόβλεψη, επισημαίνοντας πως της άρεσε το τραγούδι, όπως και ο 27χρονος καλλιτέχνης: «Τον Akyla τον άκουσα, είναι ο μόνος που έχω ακούσει από όλα τα τραγούδια. Και πρέπει να πω, μου άρεσε. Είναι μοντέρνο, είναι ωραίο, έχει καρδιά, είναι έτσι λίγο καρτούν. Έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και ο τραγουδιστής, ο Akylas, και το τραγούδι. Πιστεύω όλα τα καλύτερα. Αλλά γράψαμε ότι θα ιδωθούμε, στις πρόβες θα τον γνωρίσω τον Akyla. Νομίζω στα πρώτα τρία μπορεί να είναι. Δεν μ’ αρέσει πολύ να δίνω συμβουλές, αλλά θα έλεγα: Να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που θέλεις να κάνεις εκατό τοις εκατό και βάλε όλη σου την καρδιά, Akyla».