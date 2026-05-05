Η περίληψη του σημερινού επεισοδίου
Η σιωπή του Πέτρου βασανίζει την Αλίκη, ενώ εκείνος στη Βουλγαρία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έναν λευκό γάμο με τη Μαρίνα, που θα του εξασφαλίσει τη νόμιμη παραμονή του.
Η Σοφία και ο Αλέξανδρος μένουν συνέχεια πάνω από το προσκέφαλο του μικρού Γεώργιου, με την ελπίδα να γίνει καλά…
Η Σμαρούλα είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να εμποδίσει τον γάμο του Πέτρου με την Μαρίνα, αλλά ο Χαραλάμπης γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει τα σχέδιά της.
Ταυτόχρονα, έχει να αντιμετωπίσει και τα υπονοούμενα του Παράσχου για τον λόγο που οδήγησε την Μελίνα να παντρευτεί τον Χατζημήτρο…
Η Αλίκη και ο Ιορδάνης ανησυχούν πολύ για το πού μπορεί να οδηγήσει ο γάμος της Κυβέλης με τον Ρήγα, αλλά και η κουμπαριά τους με τον Χατζημήτρο. Την ίδια στιγμή, ο Χατζημήτρος βλέπει τα σχέδιά του να απειλούνται από τις πολιτικές εξελίξεις και αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τις κινήσεις του.
Ο Πέτρος μαθαίνει σοκαρισμένος ότι η Μαρίνα του έκρυβε όλα τα γράμματα της Αλίκης, την ίδια ώρα που η Αλίκη μαθαίνει από τη Σμαρούλα ότι εκείνος ετοιμάζεται να παντρευτεί την Μαρίνα…
Η άφιξη της Κυβέλης και του Ρήγα στο Grand Hotel για να μείνουν μόνιμα ως παντρεμένο ζευγάρι είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι και η Αλίκη καταρρέει στη σάλα του ξενοδοχείου.
