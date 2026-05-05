Ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε αρχικά την υπερηφάνειά του για το έργο, τονίζοντας πως πρόκειται για μια παράσταση που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Παράλληλα, στάθηκε με σεβασμό στους συντελεστές και τους δημιουργούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας πίσω από την επιτυχία.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ανοιχτά στην κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ η ασθένεια βρίσκεται υπό έλεγχο. Όπως εξήγησε, η παρακολούθηση γίνεται σε τακτική βάση και ο βασικός στόχος είναι να μπορεί να συνεχίζει να ζει την καθημερινότητά του όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά. Μέσα από αυτή την εμπειρία, σημείωσε ότι αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κανείς τη ζωή, δίνοντας μεγαλύτερη αξία σε όσα πραγματικά έχουν σημασία.

Ο ίδιος μίλησε επίσης για τον φόβο που συνοδεύει τέτοιες καταστάσεις, επισημαίνοντας ότι δεν αφορά τόσο τον θάνατο, όσο το ενδεχόμενο να μην προλάβει κάποιος να ζήσει όσα επιθυμεί. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, αναφέρθηκε και στην πίστη του, εκφράζοντας την ελπίδα για μια γαλήνια στιγμή όταν έρθει το τέλος.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η περιγραφή της στιγμής που έμαθε τη διάγνωσή του. Θυμήθηκε πως αντέδρασε με έντονα συναισθήματα, προσπαθώντας να διαχειριστεί το σοκ και την πίεση των πρώτων ημερών. Όπως αποκάλυψε, η ανάγκη να εκφραστεί τον οδήγησε στο να επικοινωνήσει άμεσα με την αδελφή του, αναζητώντας στήριξη.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σύντροφό του, η οποία έχει επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, σημειώνοντας ότι πλέον είναι σε καλή κατάσταση και συνεχίζουν μαζί, με αισιοδοξία, την καθημερινότητά τους.

