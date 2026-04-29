Ο Αντίνοος Αλμπάνης μίλησε για τον τρόπο που επηρέασε τη σκέψη του η περιπέτεια με τον καρκίνο.

Καλεσμένος στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, βρέθηκε ο Αντίνοος Αλμπάνης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον οικοδεσπότες του.

Ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, στον «αέρα» της εκπομπής «Happy Day», όπου ο ηθοποιός μίλησε την περιπέτεια με την υγεία του, καθώς λίγα χρόνια πριν διαγνώστηκε με καρκίνο.

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός η αντιμετώπιση του καρκίνου στάθηκε αφορμή για να αρχίσει να σκέφτεται με έναν διαφορετικό τρόπο και να μην αναλώνεται σε καταστάσεις που – όπως είπε – δεν λειτουργούν.

«Πολλά από αυτά που συζητάμε είναι απόρροια αυτού… Η ψυχραιμία που έχω με τη δουλειά, το να μην δίνω πολύ μεγάλα βάση σε πράγματα που μπορεί να είναι ακανθώδη, είτε δεν ρολάρουν πολύ εύκολα, είτε να μην λειτουργούν καθόλου και να αποτυγχάνουν!», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Έχω μία διάθεση πια του πάμε παρακάτω! Δεν στεκόμαστε πολύ πια σε αυτό που έχει συμβεί. Το κοιτάζουμε, το παρατηρούμε, το αξιολογούμε, αλλά προχωράμε! Και προχωράμε γιατί αν δεν προχωρήσουμε θα προχωρήσει μόνη της η ζωή και εμείς θα βγάζουμε ένα κεφαλάκι από το παράθυρο και θα την κοιτάμε και θα μας κουνάει το μαντήλι. Είμαστε εμείς οι επιβάτες της ζωής μας. Δεν είναι κάποιος άλλος! Οπότε, πρέπει να πηγαίνουμε μαζί της».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

