Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρύδου στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου, οι οποίοι παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες τους, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Οι δύο ηθοποιοί, που είναι μαζί και στη ζωή, μίλησαν για την κοινή τους πορεία στο θέατρο και την προσωπική τους ζωή, κάνοντας παράλληλα μία σύντομη αναδρομή στο πότε και πού γνωρίστηκαν, πριν από περίπου 20 χρόνια.

«Το να συνεργαζόμαστε είναι και εύκολο και δύσκολο. Το βασικό είναι ο θαυμασμός και η αποδοχή του άλλου. Είναι πολύ εύκολο τα πράγματα να εκραγούν και μετά να ακολουθήσει ο ανταγωνισμός. Ο θαυμασμός δεν είναι ένα πράγμα, ούτε είναι μόνο το ταλέντο. Είναι το σύνολο του ανθρώπου», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Τσορτέκης, με την Έλενα Μαυρίδου να συμπληρώνει:

«Γνωριζόμαστε 20 χρόνια περίπου. Γνωριστήκαμε το 2003 στη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση που παίζαμε μαζί. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν είχαμε ξαναέρθει κοντά, ούτε είχαμε συνεργαστεί. Είχαμε μια αμοιβαία εκτίμηση αλλά μέχρι εκεί».

Το ζευγάρι μιλώντας για τη γνωριμία του, ανέφερε ότι παρά την γνωριμία χρόνων, δεν είχαν επικοινωνία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, με αυθορμητισμό, ο Γιάννης Τσορτέκης, δεν δίστασε να αποκαλύψει on – air: «Αυτοί τη στιγμή εμείς είμαστε τσακωμένοι», αφήνοντας άναυδους τους οικοδεσπότες τους.

Σε αυτή τη δήλωση ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αντέδρασε: «Αλήθεια; Τώρα κάνεις χιούμορ! Γιατί τσακωθήκατε;».

Με τη σειρά του ο Γιάννης Τσορτέκης εξήγησε: «ια μικροπράγματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουνε με το πώς ξυπνάει στραβά ένας άνθρωπος ας πούμε… Δεν πρόκειται για καυγά, ούτε για γκρίνια. Είναι επειδή βυθίζομαι μέσα στο πράγμα, είτε σκηνοθετώ είτε παίζω, είναι σαν μια περίοδος κυοφορίας. Η απομόνωση έρχεται από μόνη της για να διαφυλάξει εμένα. Οπότε απομονώθηκα χωρίς να μπορώ να ονομάσω το γιατί».

«Η εγγύτητα είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε μία σχέση. Αυτή η οικειότητα… στην οποία αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι τον άνθρωπό σου… Και βρίσκεις έναν δρόμο να είσαι μαζί με τον άλλον», εξήγησε η Έλενα Μαυρίδου.