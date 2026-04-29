Θα συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, μέχρι η Τεχεράνη να δεχθεί μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν πρώτα να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να γίνουν αργότερα οι συνομιλίες για τα πυρηνικά.

«Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως οι Ιρανοί «πνίγονται» και τα πράγματα «θα γίνουν χειρότερα» για εκείνους. «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο», επανέλαβε, στις δηλώσεις που έκανε στο Axios.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν θέλει συμφωνία, προκειμένου να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. «Θέλουν να το διευθετήσουν. Δεν θέλουν να συνεχίσω τον αποκλεισμό. Δεν θέλω να τον άρω, επειδή δεν θέλω να έχουν πυρηνικό όπλο», συνέχισε.

Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, είπε πως οι αγωγοί και οι αποθήκες του Ιράν «είναι κοντά στο να εκραγούν», επειδή η Τεχεράνη δεν μπορεί να κάνει εξαγωγές, εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού. Κάποιοι αναλυτές αμφισβητούν ότι το Ιράν διατρέχει άμεσο κίνδυνο σε αυτό το ζήτημα.

Σχέδιο για σύντομο και ισχυρό κύμα επιθέσεων

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τρεις πηγές του Axios, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει ετοιμάσει σχέδιο για «γρήγορο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν, με την ελπίδα ότι θα αρθεί το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων.

Μετά τις επιθέσεις, στόχος των οποίων πιθανότατα θα είναι υποδομές, οι ΗΠΑ θα πιέσουν το καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών και να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Πάντως, μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει δώσει εντολή για τέτοιες ενέργειες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Προς το παρόν, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι το κύριο εργαλείο άσκησης πίεσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν συνεχίσει να μην υποχωρεί, επεσήμαναν οι πηγές του Axios. Στις δηλώσεις του στο Μέσο, αρνήθηκε να συζητήσει όποιο στρατιωτικό σχέδιο.

Από την άλλη πλευρά, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα πως σύντομα θα υπάρξει «πρακτική και άνευ προηγουμένου δράση» ως απάντηση στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Η ίδια πηγή, που μίλησε στο PRESS TV, ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν δείξει αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία και να τερματίσει ο Τραμπ τον πόλεμο, αλλά «πιστεύουν πως η υπομονή έχει όρια και ότι απαραίτητη μια τιμωρητική αντίδραση» εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός.