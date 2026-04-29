Ο Χέγκσεθ απαντά για πρώτη φορά ερωτήσεις βουλευτών για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Πενταγώνου για αυτό το ζήτημα, όπως είπε αξιωματούχος του υπουργείου κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Άνταμ Σμιθ, ρώτησε τον αξιωματούχο του Πενταγώνου, Τζουλς Χερστ, για το κόστος του πολέμου. «Περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια», απάντησε ο ελεγκτής του Πενταγώνου. Το ποσό αυτό αφορά κυρίως πυρομαχικά, αλλά μέρος του είναι για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων και αντικατάσταση εξοπλισμού, συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι θα φτάσει στο Κογκρέσο συμπληρωματικό έγγραφο, μέσω του Λευκού Οίκου, «μόλις έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση του κόστους της σύγκρουσης».

Σε διευκρινιστική ερώτηση του Σμιθ, ο Χερστ ανέφερε πως η εκτίμηση για τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια αφορά το πλήρες κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ έως τώρα. «Χαίρομαι που απαντήσατε αυτή την ερώτηση, γιατί το ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά κανένας δεν μας έχει δώσει το νούμερο», σχολίασε ο Δημοκρατικός βουλευτής.

«Κόντρα» Σμιθ με τον Χέγκσεθ

Στην ακρόαση που είναι σε εξέλιξη, ο Πιτ Χέγκσεθ απαντά για πρώτη φορά ερωτήσεις βουλευτών, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Κάποια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας είχε έντονο διάλογο με τον Άνταμ Σμιθ, όταν ο βουλευτής των Δημοκρατικών αναφέρθηκε στις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν. «Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι- ανάμεσά τους και ο Τραμπ στην πρώτη θητεία του- εμπόδισαν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, χωρίς να πρέπει να πάνε σε πόλεμο», είπε ο βουλευτής μεταξύ άλλων και ρώτησε τον υπουργό πώς η σύγκρουση θα οδηγήσει σε βελτίωση σε αυτό το ζήτημα.

Απαντώντας, αρχικά ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις ότι έκαναν «κακές συμφωνίες» με την Τεχεράνη. Ο Σμιθ επέμεινε: «Αυτά είναι στο παρελθόν, τι θα γίνει στο μέλλον» και τον ρώτησε τι θα γίνει.

Τότε ο υπουργός Άμυνας είπε πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «καταστράφηκαν ολοσχερώς» στην επίθεση του περασμένου Ιουνίου. Σε εκείνο το σημείο τον σταμάτησε ο βουλευτής, λέγοντας: «Πριν από 60 ημέρες μας είπατε ότι έπρεπε να ξεκινήσετε αυτόν τον πόλεμο επειδή το πυρηνικό όπλο ήταν επικείμενη απειλή. Τώρα λέτε ότι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς;».

Σε αυτό, ο Χέγκσεθ απάντησε πως το Ιράν «δεν είχε εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του» και είχε «χιλιάδες» πυραύλους. «Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήμασταν πριν», σχολίασε ο Σμιθ.