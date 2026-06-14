Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου».

Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ αφού το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για «πλήρη αποτυχία» του πρωθυπουργού Νετανιάχου που «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».

Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες», δήλωσε ο Λαπίντ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα υπογράψουν σήμερα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και προέβλεψε το άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μια ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται, ωστόσο, σε αυτή τη φάση από την Τεχεράνη.

Ύστερα από μια εβδομάδα που σημαδεύτηκε από νέες επιθέσεις μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας, από τη μία πλευρά, και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, από την άλλη, δημιουργώντας φόβους για νέα περιφερειακή ανάφλεξη, οι δύο χώρες άφησαν να εννοηθεί ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς έναν συμβιβασμό.

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Ωστόσο οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές για μια πιθανή αρχική συμφωνία- που θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο- συνεχίζουν να εμφανίζουν αποκλίσεις, ενώ το ίδιο το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, του οποίου η χώρα έχει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, δήλωσε χθες σε ανάρτηση στο Χ ότι αναμένει την «οριστικοποίηση» της συμφωνίας «στις επόμενες 24 ώρες» και ότι ετοιμάζεται για την «ηλεκτρονική υπογραφή» της (χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό) πριν από «τεχνικές συνομιλίες» την επόμενη εβδομάδα.