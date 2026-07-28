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Το αδίκημα που ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν δημοσιεύματα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε δύο επείγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους συγκεκριμένους δήμους.

Από τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών ζητά να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και καλεί να καταθέσουν - μεταξύ άλλων- εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε έπειτα από δημοσιεύματα αναφορικά με μικροβιολογικές αναλύσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια, εκτός των προβλεπόμενων ορίων, σε δείγματα νερού. Στη Νυμφόπετρα Βόλβης φέρεται να εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου.

Τι ζητά ο εισαγγελέας στις δύο έρευνες για το πόσιμο νερό

Για την έρευνα σχετικά με το πόσιμο νερό στη Σιθωνία, ο εισαγγελέας επικαλείται τις πρόσφατες δειγματοληπτικές αναλύσεις του αρμόδιου τμήματος της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής.

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Στο πλαίσιο της έρευνας θα προσκομιστούν έγγραφα για πρόσφατες ποιοτικές αναλύσεις τόσο του αρμόδιου επόπτη Υγείας της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής όσο και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής.

Στην περίπτωση της Νυμφόπετρας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά, επιπλέον, να ληφθούν καταθέσεις των αρμόδιων εκπροσώπων της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Βόλβης. Επίσης, ζητά να επισυναφθούν στον φάκελο της δικογραφίας έγγραφα που φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικοχημικών παραμέτρων των γεωτρήσεων «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι» που υδροδοτούν την περιοχή.

Τέλος, ο εισαγγελέας ζητά να ελεγχθεί η πρόοδος των διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα της ποιότητας του νερού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ