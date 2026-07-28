Τώρα και για ιδιώτες η υπηρεσία που πρώτη έφερε στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM για τους επαγγελματίες.

Διαθέσιμη τώρα και σε ιδιώτες είναι η πρωτοποριακή υπηρεσία COSMOTE 5G+ Priority Pass, που έφερε πρώτη στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM για τους επαγγελματίες, δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μια premium 5G+ εμπειρία σύνδεσης, ακόμη και σε ειδικές συνθήκες. Εφόσον ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιοχή με κάλυψη COSMOTE 5G+ και διαθέτει πιστοποιημένη 5G+ συσκευή, μπορεί να ενεργοποιήσει μέσα από το COSMOTE TELEKOM App, όταν το χρειάζεται, ένα ειδικό πάσο για να απολαμβάνει για 3 συνεχόμενες ώρες πρόσβαση σε τμήμα (slice) του δικτύου 5G+ προορισμένο ειδικά για τους χρήστες της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία COSMOTE 5G+ Priority Pass αξιοποιεί τη δυνατότητα του network slicing του δικτύου 5G+ (5G Stand Alone) της COSMOTE TELEKOM, του μόνου δικτύου 5G+ στην Ελλάδα με πληθυσμιακή κάλυψη περίπου στο 84%. Κάθε slice λειτουργεί ως ανεξάρτητο δίκτυο, σχεδιασμένο για συγκεκριμένες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και ταχύτητες. Έτσι μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των συνδρομητών παρέχοντας κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας, με γρήγορο, ποιοτικό και αξιόπιστο internet.

Το COSMOTE 5G+ Priority Pass, που παρέχεται σε συμβατά προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και COSMOTE BUSINESS GIGAMAX, εξασφαλίζει μια αναβαθμισμένη εμπειρία 5G+ όταν ο πελάτης την χρειάζεται περισσότερο. Για παράδειγμα, σε μια συναυλία ή στο γήπεδο μπορεί να μοιραστεί την αγαπημένη του στιγμή στα social media και να κάνει live streaming με καλύτερη εμπειρία εικόνας. Μπορεί να απολαύσει online gaming με ταχύτερη απόκριση ή να συμμετάσχει σε video conference σε συνέδρια και εκθέσεις, με μεγαλύτερη σταθερότητα, ακόμη και όταν γύρω του υπάρχει πολύς κόσμος.

Το κόστος της υπηρεσίας 5G+ Priority Pass ανέρχεται σε 3,90€/πάσο και είναι διαθέσιμη μόνο εντός Ελλάδας στο δίκτυο της COSMOTE TELEKOM. Μάλιστα, με αφορμή το λανσάρισμά της, οι πελάτες θα μπορούν να δοκιμάσουν δωρεάν το COSMOTE 5G+ Priority Pass μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Μπαίνοντας αποκλειστικά στο COSMOTE TELEKOM App και ακολουθώντας μερικά απλά βήματα ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί εύκολα στην υπηρεσία.

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Ως πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να επενδύει στα υπερσύγχρονα δίκτυά της, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της σε όλη τη χώρα.