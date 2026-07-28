Πώς και πού θα δούν οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας τα αποτελέσματά τους, βήμα βήμα η διαδικασία.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) εξεταστικής περιόδου 2026Α για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαΐου 2026 και αφορούσαν τα επίπεδα Α1+Α2 (στοιχειώδης και βασική γνώση), Β1+Β2 (μέτρια και καλή γνώση), και Γ1+Γ2 (πολύ καλή και άριστη γνώση). Συνολικά, στις εξετάσεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 9.862 υποψήφιοι, ενώ οι επιτυχόντες ανέρχονται σε 9.036.

Δείτε τα αποτελέσματα πατώντας εδώ

Τα αποτελέσματα ανά γλώσσα

Στα Αγγλικά συμμετείχαν 618 υποψήφιοι, από τους οποίους πέτυχαν οι 564. Στα Γαλλικά οι υποψήφιοι ανήλθαν σε 2.585, με 2.400 επιτυχόντες. Στα Γερμανικά συμμετείχαν 2.934 υποψήφιοι, ενώ επιτυχία σημείωσαν οι 2.775. Στα Ισπανικά οι υποψήφιοι ήταν 2.159, με 1.932 επιτυχόντες. Στα Ιταλικά συμμετείχαν 1.566 υποψήφιοι, από τους οποίους πέτυχαν οι 1.365.

Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΠΓ πατώντας εδώ. Για την πρόσβαση απαιτούνται ο κωδικός υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου, οι τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας).Οι επιτυχόντες, ή οι κηδεμόνες τους σε περίπτωση ανηλίκων, θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχε οριστικοποιηθεί η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

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Για την παραλαβή απαιτείται το δελτίο εξεταζομένου ή η αστυνομική ταυτότητα. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής και ταυτότητα.

Μέχρι την έκδοση των επίσημων πιστοποιητικών, οι επιτυχόντες μπορούν, μετά από αίτησή τους, να λάβουν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση επιτυχίας, η οποία θα ισχύει έως την έκδοση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.