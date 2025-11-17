Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό των Ισπανικών από την πιστοποίηση στα σχολεία.

Μετά τον πρόσφατο αποκλεισμό των Ιταλικών από το Ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας τώρα και η ισπανική γλώσσα ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Η αιφνιαστική απόφαση έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των αρμόδιων φορέων

Ανακοίνωση επί του θέματος εξέδωσε και το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ όπου επισημαίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η απόφαση απόρριψης της πιστοποίησης των ισπανικών στο πλαίσιο έναρξης προγράμματος γλωσσομάθειας στα σχολεία μέσω του Ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-KPG). Όπως τονίζεται η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, δεδομένης της σημαντικής διάδοσης της ισπανικής γλώσσας στην ελληνική κοινωνία και της σταθερά αυξανόμενης συμμετοχής υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης ισπανομάθειας.

Η ελληνική πολιτεία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για προώθηση της πολυγλωσσίας, είχε ήδη από το 2006 υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής της Ισπανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό οδήγησε στις Υπουργικές Αποφάσεις 105954/Γ2/03.09.2009 και 105959/Γ2/03.09.2009, με τις οποίες η Ισπανική εντάχθηκε ως γλώσσα επιλογής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Παράλληλα, συστάθηκε ο κλάδος ΠΕ40 και αναγνωρίστηκε η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του ΕΑΠ.

Μεταγενέστερες διοικητικές ρυθμίσεις και αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η ΥΑ 14302/Γ2/09.02.2012, περιόρισαν προοδευτικά τις δυνατότητες διδασκαλίας της Ισπανικής στη δημόσια εκπαίδευση, θέτοντας ως προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα μόνιμου ή οργανικά τοποθετημένου εκπαιδευτικού της αντίστοιχης ειδικότητας σε κάθε σχολική μονάδα ή στο ΠΥΣΔΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές συνέβαλαν στη συρρίκνωση της παρουσίας της Ισπανικής στο δημόσιο σχολείο, την ώρα που η ζήτηση για εκμάθησή της παραμένει υψηλή στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από το 2008 μέχρι σήμερα, 31.125 υποψήφιοι έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ για την Ισπανική σε όλα τα επίπεδα (Α1–Α2, Β1–Β2, Γ1–Γ2), αριθμός που καταδεικνύει τη σταθερή δυναμική και το ενδιαφέρον των πολιτών για την πιστοποίηση της ισπανικής γλωσσομάθειας.

Η διασύνδεση του ΚΠΓ με τη δημόσια εκπαίδευση, κεντρική επιδίωξη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του ΚΠΓ, έχει ήδη μελετηθεί από το 2012, μέσω ερευνητικού προγράμματος με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση, στο οποίο συμμετείχε και η Ισπανική.

Παράλληλα, η ισπανική γλώσσα και ο ισπανόφωνος πολιτισμός έχουν πλέον σταθερή παρουσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τη λειτουργία του αυτόνομου Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ από το 2009 και του Προπτυχιακού Προγράμματος «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το 2000. Παρά ταύτα, εξακολουθεί να υφίσταται το παράδοξο ότι η ισπανική γλώσσα εξετάζεται πανελλαδικά ως ειδικό μάθημα για την εισαγωγή στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, χωρίς να διδάσκεται σε καμία βαθμίδα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ένταξη της Ισπανικής στην εκπαίδευση συνδέεται με σαφείς κοινωνικές, πολιτιστικές, τουριστικές και οικονομικές ανάγκες. Η Ελλάδα διατηρεί σημαντικές σχέσεις με ισπανόφωνες χώρες, ενώ η γνώση της Ισπανικής αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για μαθητές και νέους επαγγελματίες, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται ότι η ισότιμη ενσωμάτωση της Ισπανικής στο Ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-KPG) θα συνέβαλε στη διεύρυνση των γλωσσικών επιλογών των μαθητών και στην ενίσχυση των αρχών της πολυγλωσσίας, της ισοτιμίας και των ίσων ευκαιριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.