Οι αντιδράσεις εστιάζουν στον αιφνιδιαστικό «κόφτη» στα Ιταλικά από την κρατική αναγνωρισμένη πιστοποίηση, δημιουργώντας ανισότητα απέναντι στις άλλες ξένες γλώσσες.

Σφοδρές αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυρίας έχει προκαλέσει στον ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό χώρο η αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να εξαιρέσει την ιταλική γλώσσα από το νέο ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-KPG). Η επιλογή χαρακτηρίζεται ως αδικαιολόγητη και μονομερής από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, το οποίο προειδοποιεί ότι η εξαίρεση υπονομεύει την παρουσία της ιταλικής στη δημόσια εκπαίδευση, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ξένων γλωσσών και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών σπουδών του αντικειμένου.

Στο ψήφισμά του το Τμήμα κάνει λόγο για απόφαση «κόφτη», που στερεί από χιλιάδες μαθητές τη δυνατότητα επίσημης πιστοποίησης, αποθαρρύνει την επιλογή της γλώσσας και πλήττει ευθέως την πολυγλωσσία και τη διεθνοποίηση, βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η απόφαση θεωρείται ότι λειτουργεί ως αντικίνητρο για τους μαθητές που επιλέγουν την εκμάθηση Ιταλικών ενώ αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την ήδη ευάλωτη παρουσία της στα σχολεία.

Φοιτητές και ακαδημαϊκοί ζητούν την άμεση επανένταξη της ιταλικής στο e-KPG και την έναρξη θεσμικού διαλόγου, τονίζοντας ότι τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς διαβούλευση και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες για τους μαθητές και τα ακαδημαϊκά τμήματα.

ΑΠΘ: Το ψήφισμα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

«Η Συνέλευση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία, ανησυχία και αγανάκτησή της για την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να εξαιρέσει την ιταλική γλώσσα από το νέο σύστημα Ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-KPG).

Πρόκειται για απόφαση που:

ελήφθη μονομερώς, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς του αντικειμένου,

παραβιάζει την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των ξένων γλωσσών που διδάσκονται στη δημόσια εκπαίδευση,

αντιβαίνει στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές πολυγλωσσίας,

και υπονομεύει ουσιαστικά τη βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη χώρα μας.

Η ιταλική γλώσσα δεν αποτελεί περιθωριακό μάθημα. Διδάσκεται από το 2009 στα δημόσια σχολεία, συμμετέχει ενεργά στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από το 2003, με σταθερά υψηλό αριθμό υποψηφίων και σημαντική παρουσία στα ανώτερα επίπεδα (Β2, Γ1, Γ2). Αποτελεί πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή φοιτητών στα πανεπιστημιακά Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, άμεσα συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα του ακαδημαϊκού χώρου του αντικειμένου.

Η εξαίρεση της ιταλικής από το e-KPG:

• στερεί σε μεγάλο αριθμό μαθητών τη δυνατότητα ισότιμης και αναγνωρισμένης πιστοποίησης,

• αποδυναμώνει τη θέση της ιταλικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

• δημιουργεί αντικίνητρα για τους μαθητές που θα χρειαστεί να εξεταστούν σε “ειδικό μάθημα” στις πανελλαδικές,

• και οδηγεί νομοτελειακά σε μείωση των υποψηφίων που θα δηλώσουν το Τμήμα μας, απειλώντας την ίδια τη βιωσιμότητά του.

Η απόφαση αυτή αντιστρατεύεται ευθέως τις αρχές της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας και πλήττει την πολιτιστική και εκπαιδευτική παρουσία της Ιταλικής Γλώσσας στην Ελλάδα, μιας γλώσσας με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη χώρα μας.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα:

Απαιτεί την άμεση και πλήρη ένταξη της ιταλικής γλώσσας στο πρόγραμμα e-KPG, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ζητά την αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ των ξένων γλωσσών στη δημόσια εκπαιδευτική πολιτική.

Καλεί το Υπουργείο να προβεί σε θεσμικό διάλογο με τα πανεπιστημιακά τμήματα που καλλιεργούν και υπηρετούν την ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Υπογραμμίζει ότι η μη ένταξη της ιταλικής στο e-KPG θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών σπουδών ιταλικής γλώσσας στην Ελλάδα.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»