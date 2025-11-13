Τέλος χρόνου για τους αιώνιους φοιτητές, για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, οκτώ και εννέα αντίστοιχα.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών από τα πανεπιστήμια προανήγγειλε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου σε δηλώσεις του στο ERTNews.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό η υλοποίηση της διαγραφής «δεν πρόκειται για τιμωρητικό μέτρο, αλλά για μια λογική εξυγίανσης των φοιτητικών καταλόγων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα». Οι γραμματείες των σχολών έχουν ήδη ξεκινήσει την εκκαθάριση των μητρώων, με τα στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους. Ο κ. Παπαϊωάννου εκτίμησε ότι ο αριθμός των μη ενεργών φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 280.000 και 290.000, διευκρινίζοντας πως έχει δοθεί επιπλέον χρόνος σε όσους έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους.

«Υπάρχουν και ευεργετικές διατάξεις για φοιτητές που εργάζονται, έχουν προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη. Αυτοί μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων του ν+2 ή ν+3», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο δείχνει «κοινωνική και ακαδημαϊκή ευαισθησία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxdm79akwu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στις διαγραφές αιώνιων φοιτητών αναφέρθηκε πρόσφατα και η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη τονίζοντας ότι «δώσαμε τη δυνατότητα σε όσους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και έχουν εμφανιστεί ενεργοί τα τελευταία δύο χρόνια να συνεχίσουν τις σπουδές τους» προσθέτοντας ότι 30.000 – 35.000 φοιτητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους». Όπως ανέφερε, εξαιρούνται πλήρως από τη διαδικασία τα άτομα με αναπηρία και οι ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως μητέρες με ανήλικα τέκνα ή εργαζόμενοι και αθλητές με αντικειμενικές δυσκολίες παρακολούθησης. «Δεν μπορεί κάποιος να είναι εγγεγραμμένος επί 20 χρόνια και να μη συμμετέχει στη ζωή του Πανεπιστημίου. Θέλουμε ιδρύματα ζωντανά, δίκαια και λειτουργικά», σημείωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3z1xjmmieh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράταση και εξαιρέσεις: Το «παραθυράκι» δεύτερης ευκαιρίας

Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν παράταση φοίτησης εφόσον:

Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων, και

Έχουν συμμετάσχει σε δύο εξεταστικές περιόδους τα τελευταία δύο χρόνια.

Η παράταση μπορεί να δοθεί για έως δύο εξάμηνα, ή τρία, εφόσον απομένει μόνο πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση. Εξαιρούνται πλήρως από τα όρια φοίτησης οι φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, οι οποίοι και δεν διαγράφονται.

Οι φοιτητές ΑμεΑ καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. είτε γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), είτε γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, από την οποία προκύπτει η πιστοποιημένη αναπηρία και το ποσοστό αυτής. Εναλλακτικά της προσκόμισης γνωμάτευσης του προηγούμενου δύναται να επιδεικνύεται ή να προσκομίζεται κάρτα αναπηρίας του άρθρου 106 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) και η Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποχρεούται να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ίδιου νόμου. Εάν η γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την πιστοποίητης αναπηρίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν νέα γνωμάτευση ή κάρτα αναπηρίας σε ισχύ για τη χρήση του δικαιώματος εξαίρεσης από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwp1dqp08sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βήμα βήμα η διαδικασία εκκαθάρισης των μητρώων και η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών

Μετά τη λήξη της ανώτατης διάρκειας, όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους διαγράφονται αυτοδικαίως εντός δύο μηνών από το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Τα ιδρύματα υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικό για τους διαγραφέντες, στο οποίο θα αναφέρονται τα μαθήματα που έχουν περάσει και οι αντίστοιχες μονάδες ECTS. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά πιστωτικών μονάδων (ECTS) ή για συμμετοχή σε εξετάσεις άλλου Τμήματος/Σχολής, εφόσον έχει συγκεντρωθεί τουλάχιστον 120 ECTS και υπάρχει έγκριση του Τμήματος/Σχολής.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής, μετά την έκδοση του συνόλου των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, ελέγχει ετησίως το μητρώο φοιτητών του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι φοιτητές συμπληρώνουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 και συντάσσει προσωρινό κατάλογο των φοιτητών που διαγράφονται αυτοδικαίως λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων επί των αιτήσεων παράτασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, καθώς και της διενέργειας έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής σύμφωνα με το άρθρο 6, ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής καταρτίζει ετησίως οριστικό κατάλογο με το σύνολο των φοιτητών που διαγράφονται λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 και της παρούσας. Ο κατάλογος επέχει θέση διαπιστωτικής πράξης διαγραφής και αναρτάται ανωνυμοποιημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η μη σύνταξη, ανάρτηση και αποστολή του καταλόγου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Το ΦΕΚ με τα όρια φοίτησης και τη διαδικασία διαγραφών των αιώνιων φοιτητών