Από τις αρχές Νοεμβρίου ξεκινούν οι διαγραφές των «αιωνίων» φοιτητών - Ποιοι θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία, όλες οι προϋποθέσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις διαγραφές αιώνιων φοιτητών ξεκίνησε και η απειλή διαγραφής «χτυπά» πρωτίστως όσους εισήχθησαν στα πανεπιστήμια έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν ότι φοιτητές που υπερβαίνουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης κινδυνεύουν να διαγραφούν αυτοδικαίως, εκτός αν υποβάλουν εγκαίρως σχετικές αιτήσεις για παράταση ή εξαίρεση.

Αιώνιοι φοιτητές: Τι προβλέπεται για την αυτόματη διαγραφή

Όσοι φοιτητές/-τριες δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της επιτρεπόμενης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025, διαγράφονται απευθείας από το Τμήμα (μετά δύο μήνες). Η ρύθμιση δεν ισχύει για όσους εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και μετά.

Τρεις δυνατότητες για να αποφευχθεί η διαγραφή αιώνιων φοιτητών

Παράταση χρόνου φοίτησης (έως 2 εξάμηνα)

Προϋποθέσεις:

Να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς τουλάχιστον το 70 % των ECTS (≥ 168)

Να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο εξετάσεις, η μία επιτυχής

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (μέσω e-protocol) εντός προθεσμίας 30 ημερών μετά τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου 2025.

Κατ’ εξαίρεση υπέρβαση ανώτατης φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας

Απαιτείται αίτηση με ιατρική τεκμηρίωση (π.χ. από ΚΕ.Π.Α. ή δημόσιο νοσοκομείο), που να πιστοποιεί σοβαρή πάθηση ή αναπηρία.

Επιτρέπεται να αφορά και την πάθηση συγγενούς πρώτου βαθμού ή συντρόφου, υπό προϋποθέσεις.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια, προκειμένου να του/της χορηγηθεί υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής του/της σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, ως κατωτέρω:

Γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος από την οποία προκύπτει πιστοποιημένη αναπηρία και το ακριβές ποσοστό αυτής ή ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο (του Ε.Σ.Υ. ή Πανεπιστημιακό ή Στρατιωτικό), η οποία φέρει σφραγίδα από: α) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου ή β) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου ή γ) μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η γνωμάτευση θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον βαθμό της πάθησης ως σοβαρό ή πολύ σοβαρό. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για χρόνια ή ανίατη νόσο να αναγράφεται στη γνωμάτευση και ο πιθανός χρόνος ανάρρωσης που θα απαιτηθεί, ώστε αντίστοιχος να είναι και ο επιπλέον χρόνος που θα χορηγηθεί από το Τμήμα.

ii) Για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο/η φοιτητής/τρια/τρια έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πρόσφατο αντίγραφο συμφώνου συμβίωσης.

Εξαίρεση για πιστοποιημένη αναπηρία ≥ 50 %

Οι φοιτητές/τριες με γνωμάτευση που πιστοποιεί αναπηρία τουλάχιστον 50 % μπορούν να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση της ανώτατης φοίτησης. Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, (…) ο/η φοιτητής/τρια για την υπαγωγή στην κατηγορία εξαίρεσης, υποχρεούται να προσκομίσει γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος από την οποία προκύπτει η πιστοποιημένη αναπηρία και το ακριβές ποσοστό αυτής. Εάν η γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την πιστοποίηση της αναπηρίας, το οποίο έχει παρέλθει, οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν ΝΕΑ γνωμάτευση για τη χρήση του δικαιώματος εξαίρεσης από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. (…).

Τι πρέπει να προσέξουν οι αιώνιοι φοιτητές - Η «κρυφή» παγίδα

Η παράταση ή η εξαίρεση δεν δοθούν αυτόματα — απαιτείται υποβολή αίτησης. Η προθεσμία για όλες τις αιτήσεις είναι από 1 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025 και όσοι φοιτητές το αμελήσουν, κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα συνέχισης των σπουδών τους.

Ζαχαράκη για διαγραφές φοιτητών: «Ο νόμος θα εφαρμοστεί – Δόθηκαν δίκαιες ευκαιρίες σε όσους είναι κοντά στο πτυχίο»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε ραδιοφωνικές της δηλώσεις στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ ξεκαθάρισε πως η διαδικασία διαγραφών των «αιώνιων φοιτητών» θα προχωρήσει κανονικά, παρά τις αντιδράσεις από ορισμένα τμήματα και καθηγητές που δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστούν. Μιλώντας για την ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων διαγραφής και την εφαρμογή του νόμου, τόνισε πως «ο νόμος θα εφαρμοστεί» και εξήγησε ότι το Υπουργείο, σε συνεργασία με τις Πρυτανείες και τις γραμματείες των σχολών, θα ελέγξει την τήρησή του. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η πολιτική της κυβέρνησης δεν έχει στόχο την «τιμωρία», αλλά τη δικαιοσύνη και την εξυγίανση του συστήματος.

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και με ευθύνη της Πρυτανείας, σε συνεργασία και με τα αρχεία των γραμματειών, εμείς από το Υπουργείο θα ελέγξουμε την τήρηση του νόμου, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει να κάνει απλά με μία αυστηρή τοποθέτηση ως προς το κομμάτι των διαγραφών, καθώς μέσα στο καλοκαίρι, τέλος Ιουλίου νομοθετήσαμε έτσι ώστε να υπάρχει και μία δεύτερη ευκαιρία στους φοιτητές που είναι κοντά στη λήψη του πτυχίου. Άρα, το ζήτημα εδώ δεν είναι απλά να ασκηθεί μια πολιτική η οποία έχει τα στοιχεία της αυστηρότητας. Είναι μια δίκαιη πολιτική. Δόθηκαν ευκαιρίες και δίνονται ευκαιρίες στους φοιτητές που είναι κοντά στη λήψη πτυχίου, που έχουν παραστεί τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος τα τελευταία δύο έτη, σε μία τουλάχιστον επιτυχημένη εξέταση εκ των δύο. Μπορεί να έχεις δώσει εξέταση, μπορεί να έχεις δώσει μια εργασία, άρα έχει επιλογές και σίγουρα είναι και άνθρωποι οι οποίοι αντικειμενικά είχαν ζήτημα και έχουν δικαίωμα στο να βοηθηθούν με τη μερική φοίτηση.

Άρα, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία που όλοι, καθώς συγχρόνως καλούμαστε ως Υπουργείο να ενισχύσουμε τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και το κάνουμε, με τους πόρους, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με τους πόρους για τη διεθνοποίηση, συγχρόνως είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και σε συνεννόηση και με τις πρυτανείες αλλά και με τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να τηρηθεί ο νόμος και για το κομμάτι της δεύτερης ευκαιρίας για τους φοιτητές και τις διαγραφές αυτών που δεν έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει ούτως ή άλλως να καθαρίσουν και οι κατάλογοι και να ξέρει και το κάθε πανεπιστήμιο με ποιο αριθμό φοιτητριών και φοιτητών έχει τέλος πάντων να πορευτεί».