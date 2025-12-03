Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Νένα Μεντή.

Για την απώλεια, τον πρώτο της άνδρα και τις τρεις αποβολές που είχε, μίλησε η ηθοποιός Νένα Μεντή, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids».

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, προχώρησε σε μία βαθιά εξομολόγηση, λέγοντας πως ο πρώτος της σύζυγος έφυγε από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία όπως και ο πατέρας της, μία συνθήκη που της στοίχησε σε μεγάλο βαθμό και την έκανε να σκέφτεται ακόμη και να τερματίσει τη ζωή της, καθώς δεν έβρισκε κάποιο νόημα για να συνεχίσει.

Όσα εξομολογήθηκε η Νένα Μεντή

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα εξομολογήθηκε, ο πρώτος της σύζυγος ήταν ηθοποιός, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και επί σκηνής, ενώ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών: «Ο πρώτος μου άντρας ήταν ηθοποιός σπουδαίος, είχαμε ήδη παντρευτεί. Πέθανε στα 34 του. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Όταν πέθανε σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: να φύγω, τι κάθομαι εδώ πέρα».

Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε, πως η εσωτερική δύναμη που διαθέτει, την έκανε να απομακρύνει αυτές τις σκέψεις από το μυαλό της: «Η δύναμη που έχω μέσα. Με βοήθησε το θέατρο και η δύναμη ότι για κάποιον λόγο έχω έρθει εδώ πέρα που μπορεί να είναι καλό να ζήσω».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, εστίασε στις τρεις αποβολές που βίωσε στη ζωή της προτού φέρει στη ζωή την κόρη της. Όπως επισήμανε, οι αποβολές οφείλονταν στο τοξόπλασμα, ενώ πιθανά είχε καταναλώσει κρέας το οποίο πιο πριν είχε γλύψει κάποια γάτα: «Μετά έμεινα έγκυος, στα 37, που τότε ήταν κρίσιμη ηλικία… Μένω έγκυος και αρχίζω να χάσω τα παιδιά από τοξόπλασμα, από τις γάτες… Όχι δεν είχα (σ.σ γάτες), δεν τις θέλω κιόλας.. Σε ταβέρνα μου είπαν οι γιατροί, είχα φάει κρέας που το είχε γλύψει γάτα. Τρία παιδιά έχασα. Και άρχισε να με πιάνει η αγωνία… άμα αρχίσεις να το θες (σ.σ το παιδί), πονάει πιο πολύ. Στο τέταρτο παιδί, έκανα τοξικολογικές και είχε φύγει τοξόπλασμα από το αίμα μου…», σημείωσε η ηθοποιός.

