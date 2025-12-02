Ο Χάρης Ρώμας, μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τις απώλειες, αλλά και για τη γνωριμία του με το Μάνο Χατζιδάκι.

Ένα σύντομο απόσπασμα από το «Podcast Secret», προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», κατά τη διάρκεια του οποίου ο Χάρης Ρώμας, μιλάει για την συνεργασία του με το Μάνο Χατζιδάκι, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει και διαχειρίζεται της απώλειες στη ζωή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή ο Χάρης Ρώμας, μιλάει για την οντισιόν του Μάνου Χατζιδάκι όπου συμμετείχε, όταν φοιτούσε ακόμη στην δραματική σχολή. Τόνισε, πως εκείνος, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έδειξε πίστη στο ταλέντο του, παρόλο που ο ίδιος, ήταν σίγουρος πως δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει το ρόλο.

Όσα ανέφερε ο Χάρης Ρώμας για το Μάνο Χατζιδάκι

Αρχικά, στο απόσπασμα, φαίνεται πως ο Χάρης Ρώμας, μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις απώλειες στη ζωή του, τονίζοντας πως πρέπει κανείς να οπλιστεί με θάρρος, για να συνεχίσει τη ζωή του: «Τις απώλειες της ζωής μου τις βίωσα οδυνηρά, αλλά με θάρρος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τις βίωσα οδυνηρά, με θάρρος και πόνο μαζί. Δε μπορεί να γίνει διαφορετικά από το να οπλιστείς με θάρρος εφόσον θέλεις να συνεχίσεις να πορεύεσαι σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ζωή».

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, μιλάει για τον Μάνο Χατζιδάκι και τα εφόδια που του έδωσε στη επαγγελματική του ζωή: «Ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψε ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις. Ήμουν μαθητής στη σχολή, ήξερα ότι θα ακούσω τα εξ αμάξης και ότι θα με διώξει ο Λαζάνης από το Θέατρο Τέχνης, αλλά πήγα στην οντισιόν για την «Πορνογραφία» του μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι και μέσα από όλο αυτό τον κόσμο με επέλεξε να παίξω έναν ρόλο, ο οποίος στην πορεία έγινε πολύ μεγάλος. Σπάνια άνθρωποι μπορούν να έχουν αυτού του είδους την αρσενική και θηλυκή υπόσταση μαζί με αυτό τον τρόπο…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Ρώμας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denmy8vctpkp?integrationId=40599y14juihe6ly}