Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Καινούργιου για το επαγγελματικό της μέλλον.

Τις βλέψεις τις για να αποχωρήσει από την μικρή οθόνη μελλοντικά εξέφρασε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας πως μέσα στα επόμενα χρόνια θα ήθελε να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Super Κατερίνα», εξήγησε πως θα την ενδιέφερε μέσα στην επόμενη δεκαετία να ασχοληθεί με το χώρο των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των καλλυντικών.

«Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, ότι εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να κάνω για πολλά ακόμα χρόνια τηλεόραση. Θα κάνω για κάποια σίγουρα, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αλλά μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας», σχολίασε αρχικά, τονίζοντας πως αγαπάει το επάγγελμά της και την δραστηριοποίηση με την τηλεόραση, ωστόσο μακροπρόθεσμα δεν θα ήθελε να το συνεχίσει.

Εξηγώντας λοιπόν τις βλέψεις της για το μέλλον, σημείωσε πως ήδη υπάρχει μία δραστηριότητα και έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις για το έργο της, ωστόσο περαιτέρω λεπτομέρειες θα δώσει εν καιρώ: «Ετοιμάζω κάτι που το έχω ξαναπεί με καλλυντικά με το εξωτερικό. Τέλος πάντων, πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί με μια πολύ όμορφη συνεργασία με την ιδιοκτήτρια μιας άλλης εταιρίας. Αλλά θα ήθελα στο μέλλον να έχω τη δική μου επιχείρηση», είπε χαρακτηριστικά κοιτώντας τους συνεργάτες της.

