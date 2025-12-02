Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, όπου και παραχώρησε μία απολαυστική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, αποκαλύπτοντας και άγνωστες πτυχές της καριέρας και της προσωπικότητάς του.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, όσο ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, συνήθιζε να τραγουδάει σε μαγαζί, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε και η καριέρα του στο ραδιόφωνο στο οποίο – πλέον – έχει σημειώσει μία πορεία 21 χρόνων. Παράλληλα, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε όντας γιος ιερέα, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό με θεατή του, μου αναγκάστηκε να τον διώξει από την παράσταση.

Όσα αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο «Στούντιο 4»

Στην αρχή της συζήτησης, ο γνωστός κωμικός, χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ που τον ξεχωρίζει, μίλησε για τις σπουδές του και τη ζωή στη Θεσσαλονίκη: ««Οι γονείς μου ήθελα να μπω στο Πανεπιστήμιο. Πέρασα ΤΕΙ με δέσμες. Επειδή οι γονείς μου είναι απ’ το ίδιο χωριό, τέσσερις μήνες, Πάσχα, Χριστούγεννα ήμουνα στην Άρτα και μέναμε μόνιμα στο Περιστέρι», ανέφερε αρχικά και εξήγησε πως το δικό του όνειρο ήταν να ασχοληθεί με την Νομική:

«Το όνειρό μου ήταν να μπω στη Νομική. Πέρασα ΤΕΙ Διοίκησης Οικονομία Βιβλιοθηκονομία Θεσσαλονίκη, αλλά πνιγόμουν. Ήμουν σε μία σχολή όπου πρέπει να βρούμε τον τίτλο του βιβλίου με το διάστημα, με το ιστορικό, με την ιστορική καταγραφή. Πήγα και άντεξα 10 μήνες. Τραγουδούσα σε μία ταβέρνα κρυφά απ’ τους γονείς μου, γιατί έτρωγα τα λεφτά που μου έστελναν, έτρωγα και αυτά που έβγαζα, γενικά τα… έτρωγα», ανέφερε με χαμόγελο.

Έτσι, με αφορμή αυτή τη συζήτηση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ανέτρεξε στο παρελθόν του και στην αρχή της καριέρας του: «Μετά μου είχε μπει το σαράκι και έκανα σκετσάκια, όλη την ώρα. Γύρισα Αθήνα και ασχολήθηκα στα 23 μου, το 2003 προς 2004 έκανα την πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Κάνω ραδιόφωνο 21 χρόνια. Ήταν βέβαια και εποχή άνθησης τότε. Ήταν ένας σταθμός αθλητικός, επειδή τα έβλεπα όλα αυτά τα αθλητικά, Champions 98,2».

«Πήγα και τους είπα «γεια σας, κάνω μιμήσεις, κάνω τέτοια πράγματα. Θέλετε για κάποια διαφήμιση;» Μόνος μου. Πήγα, χτύπησα την πόρτα. Και γελούσαν εκεί θυμάμαι στο production και μου λέει «από αθλητικά πώς πας;» μου λέει αυτός. Λέω «βλέπω τα πάντα» και μου έκανε κάποιες ερωτήσεις, «2:00 το βράδυ με 6:00 το πρωί, θα κάνεις ραδιόφωνο με γραμμές, ξεκινάς τη Δευτέρα» μου λέει εκείνο», ανέφερε ανατρέχοντας στο παρελθόν του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dent90705ha9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσον αφορά τον δρόμο που ακολουθεί πλέον, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, θυμήθηκε ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα σε μία του παράσταση, από την οποία ανάγκασε θεατή να αποχωρήσει: «Κάποιες φορές στην παράσταση, δεν το κάνω πια, έπαιρνα δύο ανθρώπους και να κάναμε ένα θεατρικό εκείνη τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ποιοι είναι έτοιμοι να το κάνουν, βλέπεις στο 100% την ενέργεια. Επίσης άνθρωποι που ήταν στην αρχή αρνητικοί, έγιναν κορυφαίοι στη βραδιά…», είπε αρχικά και εξήγησε πως σε ένα τέτοιο σκηνικό είχε μία έντονη αντίδραση από τον θεατή του, γεγονός που τον έκανε να του πει: «Εξαφανίσου από εδώ για να μην σε κουτουλήσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-denu6dv91iax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, μιλώντας για τους γονείς του και ιδιαίτερα για τον ιερέα πατέρα του, εξήγησε πως δεν μεγάλωσε σε μία συντηρητική οικογένεια, ενώ ο πατέρας του δεν ήταν αυστηρός με τις νηστείες: «Ο πατέρας μου δεν ήταν αυστηρός ιερέας. Δεν έλεγε «νηστεύουμε τώρα», έλεγε μόνο «μην τρώτε κρέας έξω τη Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε». Υπήρχε ένας συντηρητισμός αλλά μέχρι εκεί. Η μητέρα μου δεν ήταν αυτή η παπαδιά η κλασική. Ήταν οι γονείς οι οποίοι ήρθαν από το χωριό στην Αθήνα και δούλευαν πάρα πολλές ώρες για να εξασφαλίσουν στα παιδιά ό,τι δεν είχαν εκείνοι. Τα υλικά αγαθά τότε έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο στο να δείξει μια οικογένεια ότι περνάει καλύτερα από την άλλη. Η ευτυχία ήταν συγκριτική αλλά καταλαβαίνω, αλλά το υλικό αγαθό έπαιζε σπουδαίο ρόλο», κατέληξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denuc33q6c3l?integrationId=40599y14juihe6ly}