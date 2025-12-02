Τι αποκαλύπτει η Αθηνά Οικονομάκου για το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα;

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, παραχωρώντας ορισμένες αποκαλυπτικές δηλώσεις τόσο αναφορικά με την προσωπική της ζωή και τον Μπρούνο Τσερέλα, όσο και σχετικά με τα επαγγελματικά της.

Ειδικότερα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η γνωστή ηθοποιός, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου σχετικά με την κοινή της πορεία με τον ιταλό μπασκετμπολίστα και τη σχέση που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνον και τα παιδιά της, ενώ μεταξύ άλλων, απαντά στο πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

Όσα αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου

Αρχικά λοιπόν, σχολιάζοντας το στιγμιότυπο από το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τα παιδιά της και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, ανέφερε:

«Ήταν πολύ ωραία, ναι εξ’ αρχής (σ.σ είμαστε οικογένεια). Τα Χριστούγεννα θα είμαστε εδώ με τα παιδιά, και θα φύγω πρωτοχρονιά. Θα πάω Αργεντινή», ανέφερε αρχικά και στην συνέχεια σχολίασε το πώς την έχει υποδεχθεί η οικογένεια του συντρόφου της: «Οι Λατίνοι γενικά έχουν άλλη φιλοσοφία, με έχουν υποδεχτεί με αγάπη και χαίρομαι γιατί τους αγαπώ πολύ. Έχουμε πολλά κοινά, γι’ αυτό ταιριάζουμε. Μοιάζουμε πάρα πολύ».

Για το ενδεχόμενο του γάμου της, προσπάθησε να είναι φειδωλή, σημειώνοντας: «Πολλά γίνονται, θα δούμε, όλα καλά να πάνε. Θα δούμε, δεν θέλω να πω κάτι σχετικά με αυτό».

«Προλαβαίνω γιατί έχω προτεραιότητες και τα παιδιά είναι νούμερο ένα. Όταν έχω εγώ τα παιδιά, γιατί έχουμε συνεπιμέλεια με τον μπαμπά τους, πάντα το πρόγραμμά μου τελειώνει εκεί που τελειώνει το σχολείο τους. Η σχέση με τα παιδία και τον Μπρούνο είναι πολύ καλή, με αγάπη. Ο Μπρούνο είναι υπέροχος, έχουν δημιουργήσει μία γερή σχέση με θεμέλια και τώρα πια απολαμβάνουμε οικογενειακές στιγμές όλοι μαζί..».

Κλείνοντας, απάντησε σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στην αρχή της σχέσης της με τον Μπρούνο Τσερέλα: «Τον πρώτο καιρό υπήρχαν αρκετά αρνητικά σχόλια, ήταν δύσκολη η αποδοχή του κόσμου στη νέα συνθήκη, ωστόσο, η δική μου απόφαση ήταν συνειδητή και ώριμη, κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει πραγματικά στο σπίτι και τη ζωή μου. Όλοι οι άνθρωποι που σχολιάζουν αρνητικά, κάνουν έναν αντικατοπτρισμό του εαυτού τους και κάτι δικό τους θέλουν να δηλώσουν…. Δεν έχω νιώσει ποτέ την ανάγκη εγώ, να κάνω αρνητικό σχόλιο για κανέναν».