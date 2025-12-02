Το GNTM 2025, έρχεται από 3 Δεκεμβρίου με διπλό ραντεβού μέσα στην εβδομάδα!

Είναι γεγονός! Μόνο η Παρασκευή, δεν είναι αρκετή. Το GNTM 6, πιο ανανεωμένο από ποτέ, έρχεται για να δώσει πνοή σε δύο βράδια μέσα στην εβδομάδα.

Από 3 Δεκεμβρίου, και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, η μόδα συνεχίζεται με τις πιο ανατρεπτικές δοκιμασίες αποχώρησης για τα 11 μοντέλα του διαγωνισμού.

Ο ανταγωνισμός μεγάλος, οι προσδοκίες υψηλές, οι απαιτήσεις στην κορυφή και κάθε ένα μοντέλο ποζάρει με την ψυχή του.

Ποιος θα καταφέρει να αγγίξει την κορυφή;

Ακόμη περισσότερη μόδα, ανανεωμένες δοκιμασίες και ένα πλατό που παίρνει φωτιά… Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με νέο επεισόδιο στις 21:00 στο Star!

Το βράδυ της Πέμπτη 27 Νοεμβρίου μέσα από το Instagram, ο τηλεοπτικός σταθμός, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση: «Οι μέρες προβολής του #GNTMgr αλλάζουν! Από εδώ και πέρα, Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή στις 21:00 στο @starchanneltv ! Ποιος θα φτάσει στην κορυφή;»

GNTM 6: Όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου

Καλοκαίρι, άμμος, ήλιος και θαλάσσια σπορ, όλα στο σετ του αυριανού επεισοδίου.

Τα μοντέλα, φαίνεται να αγκαλιάζουν την σανίδα του σερφ, με σκοπό το απόλυτο κλικ που θα φτάσει στο πλατό!

Ποιος θα έχει την πιο αδύναμη προσπάθεια;

Παράλληλα, οι διαγωνιζόμενοι, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, θα έρθουν αντιμέτωπα με μία ακόμη δοκιμασία επιβράβευσης στην αυλή της βίλας.

Που θα ποζάρουν; Μέσα σε κουτί, πίσω από χάρτινα μαγιό.

Η μόδα συνεχίζεται και ο δρόμος για την κορυφή είναι στενός και απαιτητικός.

GNTM 6 – Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00.