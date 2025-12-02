Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 43

Η έρευνα του Άρη και της Φρίντας να εντοπίσουν την Αλίκη συνεχίζεται, παρά την προσπάθεια του Ρήγα να τους παραπλανήσει.

Οι εξηγήσεις του δεν τους πείθουν και καταστρώνουν νέο σχέδιο παρακολούθησης του Ρήγα.

Η Σμαρούλα αγωνιά, ο Πέτρος έχει εξαφανιστεί και φοβάται ότι πήγε να βρει την Αλίκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα όνειρα των προσφύγων για μια καλύτερη ζωή καταρρέουν, καθώς αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Χατζημήτρου και ο Χαραλάμπης βρίσκεται φοβερά εκτεθειμένος απέναντι στους συμπατριώτες του.

Την ίδια στιγμή η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Χαραλάμπης στη Μελίνα τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τη Θεώνη και κλονίζει τη σχέση τους. Η Κυβέλη, εξαντλημένη από τις καταστάσεις, γοητεύεται από το ενδιαφέρον και τη στήριξη του Διονύση.

{https://www.youtube.com/watch?v=troojccosHk}

Οι υποψίες του Ρήγα ότι η Αλίκη τον απατά ξανά, επιβεβαιώνονται, όταν βρίσκει το γράμμα που είχε αφήσει ο Άρης για την Αλίκη, στο οποίο όμως δεν υπάρχει υπογραφή.

Έτσι, ο Ρήγας οδηγείται στην απόλυτη παράνοια. Ο εραστής της γυναίκας του είναι υπαρκτός και θα κάνει τα πάντα για να μάθει ποιος είναι...

{https://www.youtube.com/watch?v=jntmSzyX2J0}