Αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φεύγουν για τη Βόνιτσα, αναζητώντας τα ίχνη της μικρής Ελευθερίας. Η Χριστίνα μαθαίνει ότι ο Μαρκόπουλος είναι στη φυλακή. Εκεί, αντιμετωπίζει ήδη κινδύνους.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε σήμερα αναλυτικά

Η Χλόη, απελπισμένη μετά την εξαφάνιση της μικρής Ελευθερίας, ζητά τη βοήθεια του πατρός Νικόλαου.

Εκείνος της προτείνει να τη συνοδεύσει στη Βόνιτσα για να αναζητήσουν το παιδί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πέτρου, που κατηγορεί τη Χλόη πως χρησιμοποιεί την κατάσταση για να ξαναπλησιάσει τον πατέρα Νικόλαο.

Η Δέσποινα, στο μεταξύ, αναζητά απαντήσεις από τον Θόδωρο για τις αντιφάσεις που έχει ανακαλύψει στην ιστορία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=S7Mhb2fz0fQ}

Την ίδια ώρα, ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της φυλακής, καθώς κινδυνεύει από τους συγκρατούμενούς του.

Κι ενώ ο Βεργάδης παζαρεύει με τον διευθυντή των φυλακών για να του εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση, η Σοφία, προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα της, αποδέχεται την προτροπή του να επηρεάσει τη Θάλεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=Zfwa0XD9jHQ}

Ο Αργύρης, αν και επιμένει να αφήσουν την υπόθεση της Ελευθερίας στη χωροφυλακή, τελικά συναινεί στο σχέδιο της Χλόης και του πατρός Νικόλαου να αποσπάσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ.

{https://www.youtube.com/watch?v=xtc3uvWi3QM}

Κι ενώ οι δύο τελευταίοι φτάνουν στη Βόνιτσα, πίσω στη Στέρνα η Δέσποινα αποφασίζει να εκδικηθεί τη Δώρα για τον φόνο του Γεράσιμου, ενώ ο Παύλος αντιμετωπίζει κι εκείνος έναν θανάσιμο κίνδυνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=GHwa1Kbvb7A}