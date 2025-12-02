Στις 22:20 απόψε το νέο επεισόδιο στη «Γη της Ελιάς».

Οι συγκλονιστικές εξελίξεις συνεχίζονται στη δραματική σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς».

Απρόβλεπτα γεγονότα έρχονται αλλά και συναισθηματικές εντάσεις που κατακλύζουν τους χαρακτήρες.

Τι θα δούμε στο αποψινό Επεισόδιο 57 (Τρίτη 2 Δεκεμβρίου)

Ο Μιχάλης προφυλακίζεται κι η Χριστιάνα προσπαθεί να βρει τρόπο να τον επισκεφθεί. Παράλληλα, εκείνη αγωνιά για τις ράβδους χρυσού, καθώς ο Αντώνης τη διαβεβαιώνει ότι αποκλείεται να τις άρπαξε η Αμαλία.

Η Άννα πείθει τον Πότη και τον Μανώλη να αποσύρουν τις μηνύσεις, αλλά τα αποτυπώματα του Μανώλη βγάζουν λαβράκι, καθώς ο Κουράκος εντοπίζει τον συσχετισμό τους με τον serial killer και τον φόνο που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο, στη Μάνη.

Η Δάφνη σκαρφίζεται άλλο ένα ψέμα με σκοπό να εξασφαλίσει ακόμα δέκα χιλιάρικα για τον εκβιασμό. Ο Λυκούργος ενημερώνει τον Στάθη για τις βρώμικες δουλειές του Δημοσθένη όσο ήταν στην Αμερική κι εκείνος με τη σειρά του ψαρεύει την Ασπασία.

Η Βασιλική αποφασίζει να πάει στην Κρήτη μαζί με τον Μανώλη. Η Δάφνη νιώθει τον κλοιό να σφίγγει κι αναγκάζεται να εμπιστευθεί τη Χριστιάνα και να της πει όλη την αλήθεια.

Η Σοφία εισβάλλει στο σπίτι του Στέφανου για να δει το παιδί, αλλά αυτός που την παρακολουθεί, καραδοκεί και την σκοτώνει.