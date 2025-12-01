Όσα είπε η Σοφία Μουτίδου για το MeToo.

Η σεξουαλική παρενόχληση, η κακοποίηση των γυναικών, το κίνημα MeToo και το θέατρο ήρθαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή Real View. Όπως είπε η Σοφία Μουτίδου, κάποιες γυναίκες δεν θέλουν να «ξύνουν πληγές» και ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με όσα δήλωσε η Ελένη Ροδά λέγοντας «και εμάς μας ρίχτηκαν, αλλά δεν κάναμε έτσι».

Δείτε πως σχολίασαν και τη δήλώση της Μαριάννας Τουμασάτου ότι «οι γυναίκες του θεάτρου δεν νιώθουν ασφαλείς» η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-den6lhk0l8o9?integrationId=40599y14juihe6ly}