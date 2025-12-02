Η 33χρονη ποπ σταρ και ο 27χρονος μουσικός πόζαραν για φωτογραφίες, με την Μάιλι Σάιρους να φροντίζει να επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμάντι της.

Η Μάιλι Σάιρους αρραβωνιάστης τον Μαξ Μοράντο μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, όπως επιβεβαιώνει το Page Six.

Το ζευγάρι αρχικά πυροδότησε φήμες για τον αρραβώνα του όταν εθεάθη στο κόκκινο χαλί για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες.

Η 33χρονη ποπ σταρ και ο 27χρονος μουσικός πόζαραν για φωτογραφίες, με την Μάιλι Σάιρους να φροντίζει να επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμάντι της.

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Jacquie Aiche επιβεβαίωσε αργότερα μέσω της εκπροσώπου της, Francesca Consulting, ότι είχε κατασκευάσει το δαχτυλίδι κατά παραγγελία.

Η Francesca Consulting μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για το δαχτυλίδι, σημειώνοντας ότι είναι μια κομμένη πέτρα σε μια «χοντρή» χρυσή ταινία 14 καρατίων.

Η Σάιρους, η οποία ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά φορώντας το δαχτυλίδι στα μέσα Νοεμβρίου.

Η τραγουδοποιός έδειξε επίσης το στολίδι ενώ γιόρταζε τα γενέθλιά της το περασμένο Σαββατοκύριακο. Κρατώντας με τα χέρια της το πρόσωπό της, θαύμαζε την τούρτα γενεθλίων της και έγραψε στη λεζάντα μιας ανάρτησης στο Instagram: «Τα 33 είναι ήδη λαμπερά χάρη στη ζεστασιά των γλυκών ευχών σας για τα γενέθλιά σας. Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. ? Σας αγαπώ όλους».

Η Σάιρους είχε δηλώσει στη βρετανική Vogue τον Μάιο του 2023 ότι άρχισε να βγαίνει με τον ντράμερ αρκετό καιρό πριν. «Μας έβαλαν ραντεβού στα τυφλά», αποκάλυψε τότε. Το ειδύλλιο ξεκίνησε ήπια τον Νοέμβριο του 2021.