Η Τζέιμι Λι είχε μηνύσει τους γονείς της Μάιλι Σάιρους, Μπίλι Ρέι και Τις, αλλά η αγωγή της απορρίφθηκε.

Μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι η βιολογική μητέρα της Μάιλι Σάιρους, την οποία απέκτησε όταν έμεινε έγκυος στα 12 της χρόνια, όταν ήταν θύμα trafficking.

Σε αγωγή που απορρίφθηκε από δικαστήριο, η Τζέιμι Λι είχε μηνύσει τους γονείς της Μάιλι Σάιρους, Μπίλι Ρέι και Τις Σάιρους, για «παραβίαση σύμβασης, απάτη και ψευδή δήλωση, σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας και παράνομη παρέμβαση στα γονικά δικαιώματα», ισχυριζόμενη ότι ήταν η πραγματική μητέρα της τραγουδίστριας. Ο Μπίλι Ρέι, αρνήθηκε τους «παράλογους» ισχυρισμούς της.

Μιλώντας στην Daily Mail, η Λι ισχυρίστηκε ότι μεγάλωσε στο Ruidoso στο Νέο Μεξικό, όπου φέρεται να έπεσε θύμα trafficking σε νεαρή ηλικία από μια τοπική συμμορία που συνδέεται με καρτέλ. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η Λι,φέρεται να προσπάθησε να δραπετεύσει πολλές φορές. Κάποιες από αυτές επιχείρησε να επιστρέψει στο σπίτι των παππούδων της στο Jamul της Καλιφόρνια.

«Ήξερα ότι ήθελα να προστατεύσω αυτό το μωρό με κάθε κόστος», δήλωσε στη Daily Mail. «Επέλεξα συγκεκριμένα το όνομα Μάιλι μόλις συνειδητοποίησα ότι ήμουν έγκυος λόγω όλων των μιλίων που είχα διανύσει ως θύμα trafficking. Ήθελα ένα όνομα μοναδικό που θα μπορούσε να συνδεθεί με εμένα, συγκεκριμένα», πρόσθεσε, παραλείποντας να αναφέρει το πραγματικό όνομα της Σάιρους, Ντέστινι Χόουπ.

Η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι το καλλιτεχνικό της όνομα ήταν εμπνευσμένο από το παιδικό της ψευδώνυμο, «Smiley», το οποίο στη συνέχεια έγινε Μάιλι.

Τζούλια Ρόμπερτς, Οζι και Χίλαρι Κλίντον

Η 45χρονη Λι είπε ότι προσέγγισε αρκετές διασημότητες με την ελπίδα ότι θα υιοθετούσαν το αγέννητο μωρό της εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβανομένης της Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία είχε ένα ράντσο στο Νέο Μεξικό, του Όζι και της Σάρον Όσμπορν και της Χίλαρι Κλίντον.

Αν και ισχυρίστηκε ότι οι διάσημοι ήταν όλοι πολύ ευγενικοί μαζί της, δεν δέχτηκαν την προσφορά της.

Η Λι συνέχισε λέγοντας ότι έφτασε τελικά στη νονά της Σάιρους, τη διάσημη Ντόλι Πάρτον, η οποία φέρεται να τη γνώρισε στον Μπίλι Ρέι Σάιρους. Στην απορριφθείσα αγωγή της, η Λι ισχυρίστηκε ότι αυτή και ο πατέρας της Μάιλι Σάιρους συμφώνησαν σε μια ανοιχτή υιοθεσία, όπου θα μπορούσε να είναι η νταντά και η δασκάλα πιάνου του παιδιού. Ωστόσο, εκείνος φέρεται να αγνόησε τη συμφωνία τους, εμποδίζοντας τη Λι να βλέπει τη Σάιρους.

Όπως είπε η 45χρονη έφτασε μέχρι και την οικογένεια Καρντάσιαν για να τη βοηθήσει να βρει έναν καλό δικηγόρο απέναντι στον Μπίλι Ρέι Σάιρους. Φέρεται να γνώρισε την διάσημη οικογένεια επειδή είχαν ένα ακίνητο δίπλα στους παππούδες της στο Jamul. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι αυτό ισχύει.

Σημασία έχει και η χρονική στιγμή που επέλεξε η 45χρονη να μιλήσει. Σύμφωνα με την ίδια, είχε ξεχάσει το τραύμα της, αλλά η επιστροφή της στο Ruidoso πυροδότησε αναδρομές στο παρελθόν της φερόμενης κακοποίησής της.

Ως αποτέλεσμα, εισήχθη σε μια ψυχιατρική μονάδα που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα το 2016 στο Τουσόν, όπου διαγνώστηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD). Αφού εξήγησε τα συμπτώματά της σε έναν γιατρό, φέρεται να θυμήθηκε ότι την είχαν βιάσει και ότι είχε μείνει έγκυος.

«Ο γιατρός είπε: "Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν έχεις διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και ο εγκέφαλος μπορεί να μπλοκάρει κάτι» είπε.

Μόλις φέρεται να θυμήθηκε όσα είχαν συμβεί, η Λι ισχυρίστηκε ότι επικοινώνησε με τη Μάιλι Σάιρους μέσω των δικηγόρων της, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση. Ανέφερε επίσης την υπόθεση trafficking στην αστυνομία, αλλά «δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει κανέναν να την πάρει στα σοβαρά». «Και αν μη τι άλλο, κατέληξα να υποφέρω από πραγματικά τρομερές συνέπειες προσπαθώντας να τους κάνω να το ερευνήσουν», είπε στη Daily Mail.

Τα σχέδια της 45χρονης για τη Μάιλι Σάιρους

Όσον αφορά το τι θα κάνει τώρα, είπε ότι σχεδιάζει να καταθέσει νέα αγωγή στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου ζει η Μάιλι Σάιρους, για να ζητήσει εξέταση DNA που θα βάλει τέλος στην υπόθεση, παρόλο που το αίτημά της για εξέταση DNA έχει ήδη απορριφθεί από δικαστήριο. Ελπίζει επίσης, πως αν η εξέταση αποδείξει ότι είναι η βιολογική της μητέρα, να καταφέρουν να χτίσουν μία προσωπική σχέση.

«Θα ζητούσα από τη Μάιλι να κάνει μια εξέταση DNA για να μάθουμε την αλήθεια και να δείξουμε ότι είμαι η βιολογική της μητέρα. Καταλαβαίνω ότι είμαι βιολογικά η μητέρα της. Δεν διεκδικώ καμία από αυτές τις στιγμές (που είχε με τη μητέρα της) και δεν προσπαθώ να αφαιρέσω τίποτα από αυτό που έχουν αυτή και η Τις (Σάιρους), γιατί θα ήθελα μόνο για εκείνη κάτι όμορφο και καλό και αγνό» είπε η Λι.

«Ποτέ δεν ήθελα να εμπλέξω τη Μάιλι. Αλλά υπάρχουν στοιχεία, τα στοιχεία που έχω για να δείξω ότι έπεσα θύμα trafficking και απέκτησα ένα μωρό από αυτό».

Παρ' όλα αυτά, η Λι αναγνωρίζει ότι η ιστορία της «φαίνεται περίεργη». «Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω λένε ότι αυτή είναι μια τρελή ιστορία - και είναι μια τρελή ιστορία. Η αλήθεια είναι μερικές φορές τρελή. Δεν την επέλεξα εγώ».

Είπε επίσης ότι βγαίνει μπροστά με την ιστορία της για να αποδείξει ότι «είναι σημαντικό για όλους μας να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως μια εμπειρία για να πούμε ότι μπορείς να αποτρέψεις τον βιασμό...και να κάνεις ένα μωρό και να το θυμάσαι αργότερα. Συμβαίνει, μπορεί να συμβεί. Αν σου συμβαίνει, δεν είσαι η μόνη», κατέληξε.

Η Λι αρχικά υπέβαλε την αγωγή της τον Μάιο, κατηγορώντας τον Μπίλι Ρέι και την πρώην σύζυγό του Τις. Αφού το αίτημά της για εξέταση DNA απορρίφθηκε τον Οκτώβριο, ο Μπίλι Ρέι υπέβαλε αίτηση απόρριψης των «ψευδών και παράλογων» ισχυρισμών της Λι και την κατηγόρησε για παρενόχληση.

«Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή σήμερα το πρωί και επιδίκασε στον κ. Σάιρους την ανάκτηση των εύλογων και απαραίτητων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων του», αναφέρει η δήλωση. Πρόσφατα ζήτησε επίσης επιπλέον 7.564,13 δολάρια για να καλύψει τους λογαριασμούς που συγκέντρωσε υπερασπιζόμενος τον εαυτό του ενάντια στους ισχυρισμούς της,τους οποίους διατάχθηκε να πληρώσει από δικαστή την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπίλι Ρέι και η Τις έχουν τρία παιδιά: την 33χρονη Μάιλι, τον 31χρονο Μπρέισον και τον 25χρονο Νόα. Ο Μπίλι Σάιρους υιοθέτησε επίσης την 38χρονη Μπράντι και την 36χρονη Τρέις, από τον προηγούμενο γάμο της Τις με τον Μπάξτερ Νιλ Χέλσον. Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2022 μετά από σχεδόν 28 χρόνια γάμου.

Με πληροφορίες του PageSix





