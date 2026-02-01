Πολύς ο πόνος και βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα Κυριακή (01.02.2026) συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Λόγω της άγριας δολοφονίας του, από οπαδούς του ΠΑΟΚ, η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί και ως η Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου.
Φίλοι, συγγενείς και άλλοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν από το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Άλκη Καμπανού, στο σημείο δηλαδή που ο 19χρονος έπεσε νεκρός, για να πραγματοποιήσουν τελετή μνήμης. Μέλη της «Δομής 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη», άναψαν 19 κεριά, όσα και τα χρόνια του Άλκη Καμπανού.
Αφού άφησαν λουλούδια στο σημείο, όλοι μαζί τραγούδησαν δύο από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την μνήμη του: «Καλό ταξίδι Άλκη» και το «Με με χτυπάτε άλλο». Στη συνέχεια τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή.
Η ανάρτηση της μητέρας του
Η μητέρα του, τα ξημερώματα της Κυριακής, έκανε ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία του παιδιού της.
«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ. Πώς να από λησμονήσω αυτό που είναι ζωή. Κομμάτι από μένα Σώμα μου και ψυχή. Γιατί να μην αρχίζει ο Φλεβάρης απ’ τις δυο και πρώτη του Φλεβάρη μου είπαν δεν είσαι εδώ. Κι αν η σιωπή πονάει. Εγώ θα σου μιλώ. Του πόνου σου να πάρω. Όλο το μερικό. Σένα σε λένε Άλκη και πάντα θα είσαι εδώ. Και εγώ η Μελίνα η μάνα Πρέπει να ζω για δυο. 1 Φεβρουαρίου 2026», έγραψε στη λεζάντα.
{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Fo1VivxUHHHDXRLr1bJw9RCZgk4pB3mhAx5Gr5LuuTtrrhc9eeMHsaunZz2DGwQhl&id=100057744385147}