Η απόφαση πάρθηκε ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις για την δολοφονία του Άλεξ Πράτι στη Μινεάπολη.

Τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες της Συνοριακής Φύλαξης (CBP) που συμμετείχαν στο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, στο οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, έχουν τεθεί προσωρινά σε διοικητική άδεια, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός των πρακτόρων που αφορά η απόφαση, όπως μετέφερε η New York Times, επικαλούμενη αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Το Fox News και το MSNBC αναφέρουν ότι η διοικητική άδεια αφορά τους δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως νοσηλευτής σε νοσοκομείο βετεράνων.

{https://x.com/spectatorinde/status/2015326949808504921}

Η δολοφονία έγινε το περασμένο Σάββατο, όταν οι πράκτορες πυροβόλησαν επανειλημμένα τον Πρέτι. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο ατόμου σε ανάλογο επεισόδιο με ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η CBP έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, ώστε να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

{https://x.com/KFOX14/status/2016584895489888531}