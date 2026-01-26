Το CBS παρουσιάζει ένα χρόνικο με όλα τα σημαντικά γεγονότα που έκαναν τη μεσοδυτική πολιτεία της Μινεσότα πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της Συνοριοφυλακής το Σάββατο έχει κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις στη Μινεάπολη, μια πόλη που βρίσκεται πάνω απο ένα μήνα στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η δολοφονία του Πρέτι σημειώθηκε λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ, επίσης κάτοικος της Μινεάπολης και πολίτης των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε με τον ίδιο αδιανόητο τρόπο από αξιωματικό της ICE.

Συνολικά 3.000 πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και της Συνοριοφυλακής επιχειρούν πλέον στην πόλη - μια δύναμη που είναι περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από το Αστυνομικό Τμήμα της Μινεάπολης, το οποίο διαθέτει περίπου 600 αστυνομικούς. Ανώτατος αξιωματούχος της ICE δήλωσε την Κυριακή ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν πραγματοποιήσει περίπου 3.400 συλλήψεις στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι από τους συλληφθέντες είχαν ποινικό μητρώο.

Ακολουθεί μια επισκόπηση του CBS για το πώς εξελίχθηκε η καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ στη Μινεάπολη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1 Δεκεμβρίου: Η ICE ξεκινά επιχειρήσεις στην περιοχή της Μινεάπολης

Η ICE ξεκίνησε την «Επιχείρηση Metro Surge» στην περιοχή της Μινεάπολης την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου: πρόκειται για την πιο πρόσφατη σε μια σειρά κατασταλτικών επιχειρήσεων για τη μετανάστευση που στοχεύουν κοινότητες υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Το CBS ανέφερε τότε ότι το ICE είχε, μεταξύ άλλων, ως στόχο τον εντοπισμό ατόμων με εντολές απέλασης, συμπεριλαμβανομένων Σομαλών μεταναστών - έναν πληθυσμό τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά.

Η Μινεσότα είχε τραβήξει την προσοχή σε εθνικό επίπεδο λόγω μιας μακράς σειράς υποθέσεων απάτης, οι οποίες φέρεται να απέσπασαν δισεκατομμύρια δολάρια από τα ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενα προγράμματα πρόνοιας της πολιτείας. Ο Τραμπ επιτέθηκε σε πολιτειακούς αξιωματούχους για την απάτη - και εστίασε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους δεκάδες κατηγορούμενους στις υποθέσεις αυτές ήταν σομαλικής καταγωγής.

Η πολιτεία διαθέτει τον μεγαλύτερο σομαλοαμερικανικό πληθυσμό στη χώρα, με τη συντριπτική πλειονότητά του να είναι πολίτες των ΗΠΑ, είτε εκ γενετής είτε μέσω πολιτογράφησης.

26 Δεκεμβρίου: Viral βίντεο καταγγέλλει απάτη σε παιδικούς σταθμούς στη Μινεσότα

Σε ένα viral βίντεο στο YouTube που αναρτήθηκε την επομένη των Χριστουγέννων, ο συντηρητικός influencer Νικ Σίρλει επισκέφθηκε πάνω από δέκα παιδικούς σταθμούς στην περιοχή της Μινεάπολης, τους οποίους κατηγόρησε ότι λάμβαναν χρήματα φορολογουμένων χωρίς να παρέχουν καμία υπηρεσία.

{https://www.youtube.com/watch?v=zF2a3aTfA9w}

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, σχολιάστηκε εκτενώς από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Κρατικοί ερευνητές επισκέφθηκαν αργότερα αρκετούς από τους παιδικούς σταθμούς που επισημαίνονταν στο βίντεο και δήλωσαν ότι εννέα από αυτούς «λειτουργούσαν κανονικά». Σε οκτώ από τις εγκαταστάσεις υπήρχαν παιδιά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ενώ ένας ένατος δεν είχε ακόμη ανοίξει για την ημέρα.

29 Δεκεμβρίου: Η ICE στέλνει πράκτορες σε επιχειρήσεις της Μινεάπολης

Λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση του βίντεο του Σίρλει, πράκτορες της ICE ξεκινούν εφόδους σε δεκάδες επιχειρήσεις στη Μινεάπολη. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δηλώνει ότι επιβλέπουν μια «έρευνα για την παιδική φροντίδα και άλλες απάτες».

5 Ιανουαρίου: «Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία των ΗΠΑ»

Στις 5 Ιανουαρίου η κυβέρνηση Τραμπ αποφασίζει να αναπτύξει επιπλέον 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στις Δίδυμες Πόλεις. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία του.

Οι ενισχύσεις περιελάμβαναν πράκτορες της Συνοριοφυλακής, μεταξύ των οποίων και τον διοικητή Γκρέγκορι Μποβίνο, ο οποίος είχε προηγουμένως ηγηθεί εκτεταμένων και αμφιλεγόμενων επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο Σάρλοτ, το Σικάγο και το Λος Άντζελες.

7 Ιανουαρίου: Η Ρενέ Γκουντ δολοφονείται από αξιωματικό της ICE

Δύο ημέρες αργότερα, ένας αξιωματικός της ICE στη Μινεάπολη πυροβολεί θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, την ώρα που εκείνη βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Βίντεο του περιστατικού δείχνουν ότι το αυτοκίνητο της Γκουντ περικυκλώθηκε από πολλούς αξιωματικούς της ICE, ένας εκ των οποίων στάθηκε μπροστά από το όχημά της. Η Γκουντ έκανε όπισθεν, έστριψε το τιμόνι και άρχισε να κινείται προς τα εμπρός, όταν ο αξιωματικός που βρισκόταν μπροστά από το SUV - ταυτοποιημένος ως Jonathan Ross - την πυροβόλησε πολλές φορές.

Ο Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του κατηγόρησαν το θύμα ότι επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά της τον πράκτορα, σε αυτό που η Νόεμ χαρακτήρισε «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».

{https://www.youtube.com/watch?v=CQCvNExBDjE}

13 Ιανουαρίου: Εισαγγελείς παραιτούνται εν μέσω πιέσεων για την έρευνα σχετικά με τη Ρενέ Γκουντ

Τουλάχιστον έξι εισαγγελείς από το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Μινεάπολη παραιτούνται, αφού δέχονται πιέσεις να αντιμετωπίσουν την έρευνα για τον πυροβολισμό της Γκουντ ως υπόθεση επίθεσης κατά ομοσπονδιακού αξιωματικού και όχι ως υπόθεση πολιτικών δικαιωμάτων.

Τουλάχιστον έξι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι περισσότεροι εκ των οποίων προϊστάμενοι στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων, υποβάλλουν επίσης της παραίτησή τους - αφού ενημερώνονται πως δεν θα διεξαχθεί έρευνα πολιτικών δικαιωμάτων για τη δολοφονία της 37χρονης.

Λίγο αργότερα παραιτείται προϊστάμενος του FBI στο τμήμα διαφθοράς του γραφείου της Μινεάπολης, ενώ το Γραφείο Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα αποσύρεται από την έρευνα για τον πυροβολισμό, καταγγέλλοντας πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν επέτρεψε στους κρατικούς ερευνητές να έχουν πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία.

15 Ιανουαρίου: Αξιωματικός της ICE πυροβολεί άνδρα στο πόδι

Ακριβώς μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της Γκουντ, το DHS ανακοινώνει ότι ένας ακόμη αξιωματικός της ICE πυροβολεί έναν Βενεζουελανό μετανάστη τον οποίο προσπαθούσε να συλλάβει στη Μινεάπολη.

Το υπουργείο ισχυρίζεται ότι ο μετανάστης και δύο άλλοι Βενεζουελάνοι άνδρες επιτέθηκαν στον αξιωματικό της ICE με ένα φτυάρι χιονιού και ένα κοντάρι σκούπας. Ο αξιωματικός, σύμφωνα με το DHS, πυροβόλησε τον αρχικό στόχο της επιχείρησης στο πόδι μετά από τη συμπλοκή.

Ο άνδρας από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε κι αργότερα κατηγορήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με έναν ακόμη μετανάστη που ενεπλάκη στο περιστατικό, για επίθεση κατά του αξιωματικού της ICE.

15 Ιανουαρίου: Ο Τραμπ απειλεί να ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης στη Μινεάπολη

Καθώς οι διαδηλώσεις για τις επιχειρήσεις μετανάστευσης συνεχίζουν να φουντώνουν, ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης εάν οι πολιτειακές αρχές δεν «σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους πατριώτες της ICE».

Εάν ο πρόεδρος αποφασίσει να ενεργοποιήσει τον νόμο, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη του στρατού στους δρόμους της Μινεάπολης, παρά τις αντιρρήσεις πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων.

Αργότερα την ίδια εβδομάδα, περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες στην Αλάσκα τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής για ενδεχόμενη ανάπτυξη στη Μινεσότα, σύμφωνα με αξιωματούχο της άμυνας που μίλησε στο CBS News.

16 Ιανουαρίου: Δικαστής απαγορεύει τις συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών

Ομοσπονδιακός δικαστής απαγορεύει σε πράκτορες του DHS να συλλαμβάνουν ή να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού εις βάρος ειρηνικών διαδηωτών, έπειτα από αγωγή εις βάρος ομοσπονδιακών πρακτόρων που «κατέστειλαν βίαια» διαδηλώσεις.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι χρησιμοποίησε υπερβολικά σκληρές τακτικές, με την βοηθό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να δηλώνει ότι η υπηρεσία «λαμβάνει κατάλληλα και σύμφωνα με το Σύνταγμα μέτρα για την τήρηση του κράτους δικαίου και την προστασία των αξιωματικών μας και του κοινού από επικίνδυνους ταραχοποιούς».

Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, εφετείο αναστέλλει την απόφαση.

16 Ιανουαρίου: Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά ανώτατους αξιωματούχους της Μινεσότα

Στις 16 Ιανουαρίου το CBS αποκάλυψε έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με καταγγελίες ότι ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτζ, ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι είχαν «συνωμοτήσει» για να παρεμποδίσουν ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης.

Οι Γουόλτς και Φρέι καταγγέλλουν την έρευνα, μιλώντας για πολιτικό εκφοβισμό.

18 Ιανουαρίου: Διαδηλωτές διακόπτουν κυριακάτικη λειτουργία

Ομάδα διαδηλωτών, εξοργισμένων με την παρουσία της ICE στη Μινεσότα, εισέρχεται σε εκκλησία στο Σεντ Πολ στις 18 Ιανουαρίου, διακόπτοντας κυριακάτικη λειτουργία. Οι διαδηλωτές εξηγούν πως επέλεξαν την Cities Church επειδή πάστορας της εκκλησίας φέρεται να εργαζόταν και για την ICE.

Η διαμαρτυρία, η οποία οδήγησε οικογένειες με παιδιά και άλλους πιστούς να αποχωρήσουν από την εκκλησία, καταδικάστηκε ευρέως από συντηρητικούς και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεσμεύτηκε άμεσα να ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε επίσης ότι θα απαγγείλει κατηγορίες κατά του πρώην παρουσιαστή του CNN Don Lemon, ο οποίος βρισκόταν στην εκκλησία εκείνη τη στιγμή. Ο Lemon δήλωσε ότι κάλυπτε δημοσιογραφικά τη διαμαρτυρία.

18 Ιανουαρίου: Πράκτορες της ICE συλλαμβάνουν πολίτη υπό την απειλή όπλου

Πράκτορες μετανάστευσης εισβάλλουν σε σπίτι στο Σεντ Πολ της Μινεσότα και συλλαμβάνουν τον ChongLy «Scott» Thao - Αμερικανό πολίτη και μέλος της κοινότητας Χμονγκ - χωρίς ένταλμα και υπό την απειλή όπλου.

Εικόνες του 56χρονου Thao να οδηγείται έξω από το σπίτι του με χειροπέδες, φορώντας μόνο εσώρουχα, Crocs και μια κουβέρτα ριγμένη στους ώμους του μέσα στο χιόνι, προκαλούν οργή κατά της ICE και αναζωπυρώνουν ερωτήματα σχετικά με τις τακτικές της υπηρεσίας. Ο Thao αφέθηκε αργότερα ελεύθερος.

{https://www.youtube.com/watch?v=nlhwZuxDl-E}

Το DHS χαρακτήρισε το περιστατικό στο σπίτι του Thao «στοχευμένη επιχείρηση» για τον εντοπισμό δύο καταδικασμένων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, οι οποίοι, όπως ανέφερε, διέμεναν στην ίδια διεύθυνση, και υποστήριξε ότι ο Thao ταίριαζε με την περιγραφή του υπόπτου. Η οικογένεια του Thao αμφισβήτησε έντονα τον ισχυρισμό ότι οι ύποπτοι διέμεναν εκεί.

Μία ημέρα αργότερα αποκαλύφθηκε πως η ICE είχε εκδώσει αθόρυβα υπόμνημα τον Μάιο του 2025, το οποίο εξουσιοδοτούσε τους αξιωματικούς της να εισέρχονται με τη βία σε σπίτια ανθρώπων, χωρίς δικαστικό ένταλμα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που στόχευαν άτομα με εντολές απέλασης.

20 Ιανουαρίου: Η ICE θέτει υπό κράτηση 5χρονο αγόρι μαζί με τον πατέρα του

Στις 20 Ιανουαρίου, ομάδα αξιωματικών της ICE στη Μινεάπολη συλλαμβάνει έναν άνδρα από τον Ισημερινό, καθώς και τον 5χρονο γιο του, Liam Conejo Ramos. Βίντεο και φωτογραφίες του περιστατικού - που δείχνουν τον Liam να φορά μπλε σκούφο με λαγουδάκι και το σχολικό του σακίδιο - κάνουν τον γύρο, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το ποιοι στοχοποιούνταν από τη μαζική εκστρατεία απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ICE στόχευσε τον πατέρα - και όχι τον Liam - κατηγορώντας τον άνδρα ότι βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ.

{https://www.youtube.com/watch?v=NTe0ruWUKTU}

Σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, ο πατέρας του παιδιού επιχείρησε να διαφύγει από την ICE και εγκατέλειψε τον Liam μέσα σε αυτοκίνητο. Μετά τη σύλληψη του πατέρα, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι αξιωματικοί της ICE προσπάθησαν να παραδώσουν τον Liam στη μητέρα του, αλλά εκείνη αρνήθηκε να τον παραλάβει.

Άτομα που μίλησαν με τη μητέρα δήλωσαν ότι φοβόταν να ανοίξει την πόρτα στην ICE, φοβούμενη ότι θα συλληφθεί και η ίδια. Υποστηρικτές και σχολικοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την ICE ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον Liam ως δόλωμα - ισχυρισμό που η ICE αρνήθηκε.

Ο Liam και ο πατέρας του κρατούνται επί του παρόντος σε κέντρο οικογενειακής κράτησης που τελεί υπό την εποπτεία της ICE στο Τέξας.

24 Ιανουαρίου: Ο Άλεξ Πρέτι δολοφονείται από πράκτορες της Συνοριοφυλακής

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ, ένα δεύτερο άτομο δολοφονείται από πράκτορες μετανάστευσης: ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, πολίτης των ΗΠΑ που εργαζόταν ως νοσηλευτής σε ΜΕΘ.

Βίντεο του περιστατικού δείχνουν τον Πρέτι να στέκεται στη μέση ενός δρόμου στη Μινεάπολη, στοχεύοντας τους πράκτορες μετανάστευσης... με το κινητό του.

Ο Πρέτι ακινητοποείται στο έδαφος από ομάδα πρακτόρων και φαίνεται να αντιστέκεται καθώς προσπαθούν να τον συλλάβουν. Στη συνέχεια πυροβολείται πολλές φορές.

{https://www.youtube.com/watch?v=VEppkEXQ4y8}

Η Νόεμ ισχυρίστηκε ότι ο Πρέτι «πλησίασε» τους αξιωματικούς με όπλο και «αντέδρασε βίαια» όταν οι αξιωματικοί προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν, «αναγκάζοντας» τον πράκτορα να τον πυροβολήσει σε κατάσταση άμυνας. Βίντεο που εξέτασε το CBS News δεν δείχνουν τον Πρέτι να κρατά όπλο πριν τον πυροβολισμό, ενώ ένα βίντεο αμέσως πριν την δολοφονία του, δείχνει έναν πράκτορα να εισέρχεται στη συμπλοκή άοπλος και να βγαίνει κρατώντας όπλο.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπερασπίστηκε τον αξιωματικό, με τον Μποβίνο να κατηγορεί τον Πρέτι, χωρίς να επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία, ότι επιχείρησε να «σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου» κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για την καταδίωξη άνδρα που βρισκόταν παράνομα στη χώρα και αναζητούνταν για ενδοοικογενειακή επίθεση.

24 Ιανουαρίου: Η Μπόντι θέτει τρία προαπαιτούμενα για την «επιστροφή του νόμου και της τάξης»

Σε επιστολή τριών σελίδων, η Μπόντι ζητά από τον Γουόλτζ να επιτρέψει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εξετάσει τα μητρώα ψηφοφόρων και τα δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας της Μινεσότα και να δώσει στην ICE μεγαλύτερη πρόσβαση στις φυλακές της πολιτείας.

«Είμαι βέβαιη ότι αυτά τα απλά βήματα θα βοηθήσουν να επιστρέψει ο νόμος και η τάξη στη Μινεσότα και θα βελτιώσουν τη ζωή των Αμερικανών», έγραψε η Μπόντι στην επιστολή της προς τον κυβερνήτη το Σάββατο, κατηγορώντας παράλληλα κρατικούς αξιωματούχους για «ρητορική κατά της επιβολής του νόμου», που «θέτει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες σε κίνδυνο».

Τοπικοί αξιωματούχοι απέρριψαν το αίτημα, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτη προσπάθεια να εξαναγκαστεί η Μινεσότα να δώσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών πολιτών κατά παράβαση της πολιτειακής και ομοσπονδιακής νομοθεσίας».

Η κυβέρνηση Τραμπ εδώ και καιρό πιέζει τις αρχές στη Μινεσότα να συνεργαστούν εκτενέστερα με την ICE.

25 Ιανουαρίου: «Αυτό δεν είναι βιώσιμο»

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης Μπράιν Ο'Χάρα δηλώνει ότι «οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όριά τους» και καλεί τους ηγέτες να «συνεργαστούν και να βρουν λύση».

«Το Αστυνομικό Τμήμα της Μινεάπολης πέρασε όλο τον προηγούμενο χρόνο ανακτώντας περίπου 900 όπλα από τους δρόμους και συλλαμβάνοντας εκατοντάδες βίαιους παραβάτες, αλλά δεν πυροβόλησε κανέναν. Και τώρα αυτός είναι ο δεύτερος Αμερικανός πολίτης που σκοτώνεται, είναι ο τρίτος πυροβολισμός σε τρεις εβδομάδες».

«Αυτό δεν είναι βιώσιμο» για τους 600 αξιωματικούς της πόλης. «Η προσπάθεια διαχείρισης όλου αυτού του χάους έχει τεράστιο κόστος. Είναι υπερβολικό».