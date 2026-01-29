Με τρεμάμενη φωνή ο παρουσιαστής βγήκε τηλεφωνικά στη ραδιοφωνική του εκπομπή και μίλησε για τη μητέρα του.

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, Κική.

Ο παρουσιαστής δεν παρευρέθηκε σήμερα στην ραδιοφωνική εκπομπή του, όμως μίλησε τηλεφωνικά στους συνεργάτες του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η απώλεια αυτή ήταν σαν γροθιά στο στομάχι για εκείνον.

«Έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες, μετά από μία πάρα πολύ ταλαιπωρημένη περίοδο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά αυτή είναι η ζωή. Έτσι πρέπει να γίνεται. Τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς. Απλά, όσο κι αν είσαι έτοιμος, είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία, να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς, δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ, που να φτάνεις στο σημείο να λες να ηρεμήσει.

Αυτός είναι ο σωστός κύκλος, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο, γιατί χθες ζήσαμε αυτή την ιστορία, οι γονείς να αποχαιρετούν τα παιδιά τους.

Δεν θα μπορέσω να έρθω, παιδιά, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Θα φύγω, θα πάμε στο χωριό, ήταν η επιθυμία της να την κηδεύσουμε εκεί στη Χαλκιδική. Τα συναισθήματα είναι λίγο παράξενα, γιατί είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα. Από τη μία λες οκ, ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει.

Η απώλεια δεν υπάρχει, Παναγή, αλήθεια. Είναι μία στιγμή που ήταν γροθιά στο στομάχι. Είμαι άυπνος όλο το βράδυ, προσπαθώ λίγο να κοιμηθώ, δεν μπορώ καθόλου, είμαι στην τσίτα. Άμα μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα. Θα ήθελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ, μου το αφιέρωνε, αυτό ήταν το τραγούδι μας…», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και στη συνέχεια έπαιξε το κομμάτι «Όλα τα σ’αγαπώ» του Νότη Σφακιανάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0w6fxybpsx?integrationId=40599y14juihe6ly}