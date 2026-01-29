Η συγκινητική ανάρτηση του παρουσιαστή για τον θάνατο της μητέρας του.

Δύσκολη η σημερινή ημέρα για τον Γρηγόρη Αρανούτογλου καθώς έχασε τη μητέρα του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο instagram.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0vdme25qwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το σπαρακτικό μήνυμνα για τη μητέρα του

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

{https://www.instagram.com/p/DUFUCUzAteQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}