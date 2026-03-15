Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στην Αθήνα και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων, στον απόηχο της πρωτόδικης καταδίκης.

Αν η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αποτελεί τομή στο συνεχιζόμενο σκάνδαλο των υποκλοπών, η προχθεσινή δήλωση του καταδικασθέντα Ταλ Ντίλιαν περνά σε νέα πίστα την προσπάθεια διαλεύκανσής του και επιβεβαιώνει πως η δικαστική εξέλιξη έχει διαμορφώσει ένα εντελώς νέο τοπίο με νέες δυναμικές.

Πριν περάσει κανείς ωστόσο στην αποκωδικοποίηση της δήλωσης του Ισραηλινού επιχειρηματία και πρώην στρατιωτικού, έχει ιδιαίτερη σημασία να εξεταστεί η χρονική συγκυρία της απόφασής του για πρώτη φορά να «δώσει» ευθέως την κυβέρνηση ως αγοραστή του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Μία εξ’ αυτών, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Dnews, που πραγματοποιήθηκε σε γραφείο στην οδό Πανεπιστημίου, αφορούσε παράγοντα που έχει διαδραματίσει παρασκηνιακό ρόλο μέχρι στιγμής στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Αν και λίγοι είναι σε θέση να γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενο των επίμαχων συζητήσεων, το γεγονός ότι ο καταδικασθείς Ντίλιαν επέλεξε με μία εσπευσμένη δήλωση – λίγες ώρες πριν την προβολή της εκπομπής – να συνδέσει για πρώτη φορά ευθέως το κακόβουλο λογισμικό που εμπορεύεται η εταιρία του, Intellexa, με την κυβέρνηση, είναι ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, με τις όποιες νομικές διαβεβαιώσεις έχει λάβει, να αντιμετωπίζονται με εξαιρετικά μεγάλη επιφύλαξη.

Διαπραγματευτική ισχύς σε δημόσια θέα

Η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν περισσότερο θα πρέπει να λογίζεται ως δημόσια επίδειξη διαπραγματευτικής ισχύος, παρά ως οριστική απόφαση ρήξης. Αν εξάλλου βρισκόταν σε αυτό το στάδιο, το μόνο που θα είχε να κάνει ο Ισραηλινός καταδικασθείς θα ήταν να δώσει στη δημοσιότητα τη σύμβαση αγοραπωλησίας του Predator, την οποία ως ιδρυτής της Intellexa εύλογα εικάζεται πως δύναται να έχει στην κατοχή του. Κάπως έτσι θα λύνονταν όλες οι απορίες για το ποιος τελικά ήταν ο αγοραστής. Κατά πόσο δηλαδή ήταν «ιδιώτες» όπως επιμένει το υπό αμφισβήτηση κυβερνητικό αφήγημα ή η ίδια η κυβέρνηση μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπως όψιμα ισχυρίστηκε και ο ίδιος, αφού ωστόσο είχε καταστεί πλέον πρωτόδικα ένοχος.

Τι είπε όμως ο Ταλ Ντίλιαν στη δήλωσή του; Με αυτήν ο καταδικασθείς ιδιοκτήτης της Intellexa στέλνει πέντε σαφή μηνύματα:

1. «Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αθωότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο». Μπορεί η ετυμηγορία του προέδρου της έδρας στο Μονομελές να ήταν κόλαφος, ωστόσο από το πώς αυτή θα αποτυπωθεί στην καθαρογραμμένη απόφαση και από το κατά πόσο θα «λειανθούν» σημεία όπως θα ήθελαν αρκετοί, εξαρτώνται και τα νομικά εργαλεία που θα έχουν οι καταδικασθέντες – αλλά και η έδρα του Εφετείου – να «σπάσουν» το «κατά συρροή» και να μειώσουν τις ποινές.

2. «Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου». Ο ισχυρισμός Ντίλιαν – μετά την καταδίκη – δύναται να αποτελεί δύο αντιπαραθετικά πράγματα: Είτε την υπερασπιστική γραμμή του καταδικασθέντος προκειμένου να μην επιβαρύνει τη θέση του ενόψει δεύτερου βαθμού εκδίκασης, είτε ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση - αν ο ισχυρισμός του είναι ακριβής - ότι δεν θα αποτελέσει ο ίδιος τον αποδιοπομπαίο τράγο για παράνομους χειρισμούς άλλων.

3. «Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών». Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας υπενθυμίζει εμμέσως πλην σαφώς πως εκτός των άλλων, το Predator αποτέλεσε... εξαγώγιμο προϊόν σε χώρες όπως η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν, μέσω της πλέον επίσημης κρατικής οδού, αυτής του Υπουργείου Εξωτερικών με την υπογραφή του τότε ΓΓ κ. Γιάννη Σμυρλή, νυν γενικού διευθυντή της ΝΔ. Πρόκειται για ακόμα μία εμφατική επιβεβαίωση της κυβερνητικής εμπλοκής με το κακόβουλο λογισμικό και την εμπορία του.

4. «Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών, βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν». Το επιχείρημα της νέας υπερασπιστικής γραμμής που αποκρυσταλλώνει ο Ισραηλινός ιδρυτής της Intellexa ενόψει και της νέας προανάκρισης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών είναι εξίσου σαφές: Εγώ πουλάω νόμιμα ένα spyware μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και ουδεμία ευθύνη φέρω για το αν θα το χρησιμοποιήσουν σύννομα. Ο Ταλ Ντίλιαν επί της ουσίας, επικαλούμενος το διεθνές πλαίσιο και τις εξαγωγές του λογισμικού, υιοθετεί την επιχειρηματολογία όλων των νόμιμων εμπόρων όπλων (ως τέτοιο δύναται να λογίζεται ένα τέτοιου είδους κατασκοπευτικό λογισμικό), για το οποίο, την ευθύνη της νόμιμης χρήσης έχει ο αγοραστής του και όχι ο κατασκευαστής. Σκόπιμα ωστόσο αποκρύπτει ότι η πώληση και χρήση του Predator στην Ελλάδα ήταν και παραμένει παράνομη.

5. «Ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Pall Mall». Η επίκληση του διεθνούς πλαισίου (διακανονισμός Wassenaar, Επιτροπή PEGA και διαδικασία Pall Mall) αποσκοπεί στην απόδειξη συμμόρφωσης της Intellexa με το υφιστάμενο διεθνές και κοινοτικό πλαίσιο που αφορά στην εμπορία λογισμικών διττής χρήσης, δηλαδή spyware όπως το Predator, η οποία καταλήγει σε αυτό που αρχικά υποστήριξε στη δήλωσή του: Ότι πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας.