«Με το νέο όριο αποκλείονται σχεδόν με βεβαιότητα από την επιδότηση οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες – πλην αγγλικών – και όσοι εργάζονται σε έναν εργοδότη».

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επιστολή με την οποία ζητά άμεσες απαντήσεις για την καταστροφική, αν εφαρμοστεί ρύθμιση, με την οποία θα απαιτείται η συμπλήρωση 175 (!!) ενσήμων για την καλοκαιρινή επιδότηση ανεργίας. Όπως σημειώνει η ΟΙΕΛΕ το μέτρο είναι ολέθριο για την συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι ήδη έχουν τεράστιο πρόβλημα να συμπληρώσουν τα ισχύοντα σήμερα 125 ένσημα, υφιστάμενοι τρομακτικές πιέσεις από τους εργοδότες τους.

Η επιστολή της ΟΙΕΛΕ:

«Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Έχουμε ενημερώσει εδώ και ένα τουλάχιστον έτος για τις ολέθριες κυριολεκτικά συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή των ρυθμίσεων για το επίδομα ανεργίας που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή πιλοτικά. Η υποχρέωση για τη συμπλήρωση 175 ενσήμων ετησίως, προκειμένου να λαμβάνουν επιδότηση ανεργίας τους καλοκαιρινούς μήνες (που δεν εργάζονται) οι εκπαιδευτικοί σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών αποκλείει από το δικαίωμα αυτό τη συντριπτική πλειονότητα τω 80.000 συναδέλφων στους χώρους αυτούς (στους οποίους θα προστεθούν και χιλιάδες ακόμη που εργάζονται στα αρρύθμιστα – μέχρι στιγμής – Κέντρα Μελέτης).

Όπως είναι γνωστό, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Φροντιστήρια Μ.Ε. και σε Κ.Ξ.Γ. έχουν ορισμένου χρόνου συμβάσεις που ξεκινούν με την έναρξη του διδακτικού έτους (Σεπτέμβριο) κα λήγουν συνήθως με τη λήξη των μαθημάτων ή των εξετάσεων (Μάιο-Ιούνιο). Ήδη ήταν δυσχερής η κτήση των 125 ενσήμων για να πληρούνται οι όροι της καλοκαιρινής επιδότησης, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν στοιχειωδώς να θρέψουν τα παιδιά τους και να συνεισφέρουν στις οικογένειές τους. Με το νέο όριο, μεγάλες κατηγορίες αυτών αποκλείονται σχεδόν με βεβαιότητα από την επιδότηση:

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες – πλην αγγλικών – και έχουν εκ των πραγμάτων λίγες ημέρες/ώρες την εβδομάδα

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε έναν εργοδότη

Με το παλαιό καθεστώς, και με το όργιο αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας στον κλάδο, πολλοί εκ των εργοδοτών ασκούσαν τεράστιους εκβιασμούς για να αποδίδουν τα 125 ένσημα. Ο πιο συνηθισμένος ήταν η υποχρέωση των εκπαιδευτικών για επιστροφή μέρους των αποδοχών τους στο χέρι του εργοδότη, ώστε να τους αποδοθεί ο «μαγικός αριθμός» των ενσήμων και να έχουν τη δυνατότητα επιδότησης κατά τους «ανενεργούς» καλοκαιρινούς μήνες. Εάν εφαρμοστεί το μέτρο και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, οι εκβιασμοί αυτοί θα ενταθούν και θα επιταθεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας στο χώρο που με καταγραφές των σωματείων μας υπερβαίνει το 40%. Επίσης, χιλιάδες συνάδελφοι θα υποχρεωθούν να αναζητήσουν δουλειά σε πολλαπλούς εργοδότες, γεγονός που θα οδηγήσει μεγάλο μέρος αυτών σε εργασιακή εξουθένωση. Τέλος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος χιλιάδες εκπαιδευτικοί να μετακινηθούν εντελώς εκτός εκπαίδευσης, γεγονός καταστροφικό, ιδίως για τις μικρές μονάδες που θα δυσκολευτούν να βρουν προσωπικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά το γεγονός ότι είχατε δεσμευτεί ότι θα απαντήσετε για τις προθέσεις σας σχετικά με το ζήτημα, δεν έχουμε απολύτως καμιά ενημέρωση. Ο κλάδος είναι σε αναβρασμό και η αγωνία των συναδέλφων γιγαντώνεται, καθώς για πολλές και πολλούς εκπαιδευτικούς η εργασία τους αυτή είναι το βασικό τους εισόδημα. Παρακαλούμε θερμά, και όντας βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσετε με ευαισθησία ένα πολύ κρίσιμο θέμα για δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, να μας γνωστοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν τις αποφάσεις σας.»