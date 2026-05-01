Η εμφάνιση του Ισραήλ στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινό.

Η εμφάνιση του Ισραήλ για τη Eurovision 2026, αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, κάνοντας ορισμένες χώρες να αποχωρήσουν από την φετινή διεξαγωγή ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι χώρες που απέσυραν την συμμετοχή τους ήταν οι εξής: Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία.

Παρ’ όλα αυτά, το Ισραήλ έδωσε το παρών στον Α’ Ημιτελικό συμμετέχοντας με το τραγούδι: «Michelle», από τον ερμηνευτή Noam Bettan. Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στον έρωτα, ωστόσο κάτω από τη σκηνή διαδραματίστηκαν έντονες στιγμές και διαμαρτυρίες.

Με την ολοκλήρωση της ερμηνείας ακούστηκαν από το κοινό γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες, με την αντίφαση να είναι αισθητή απέναντι σε όσους υποστήριξαν τη χώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις τελευταίες εξελίξεις, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στην αρένα μία σύλληψη ενός διαδηλωτή κατά της χώρας.

