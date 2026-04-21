Αυτά είναι τα νέα ποσά που δουν στο μισθό τους οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στα τέλη του μήνα όταν και θα πληρωθούν.

Η ΟΙΕΛΕ δημοσιοποίησε το νέο μισθολόγιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις δύο αυξήσεις του 2026 και αποτυπώνονται στις αποδοχές από τον μισθό Απριλίου που θα καταβληθεί στα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μεταβολές προκύπτουν από δύο βασικούς παράγοντες. Η πρώτη αφορά τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από τον Ιανουάριο 2026, η οποία οδήγησε σε αύξηση του καθαρού εισοδήματος για αρκετούς εργαζόμενους. Η δεύτερη αφορά την οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ μικτά, που συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου και επηρεάζει το ενιαίο μισθολόγιο στο οποίο εντάσσονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.

Το νέο πλαίσιο αποδοχών παρουσιάζεται από την ΟΙΕΛΕ σε ενδεικτικές κατηγορίες, όπως εκπαιδευτικοί έως 25 ετών χωρίς παιδιά, 26–30 ετών με ή χωρίς παιδιά και άνω των 30 ετών με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον αριθμό τέκνων. Όπως σημειώνεται, η κατηγοριοποίηση αυτή επιχειρεί να αποτυπώσει τις συχνότερες περιπτώσεις, καθώς οι συνδυασμοί είναι πολλοί και σύνθετοι. Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι υπάρχουν αναφορές από εκπαιδευτικούς, κυρίως σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, πως δεν έχει ενσωματωθεί σωστά η αύξηση που προέκυψε από τη φορολογική μεταρρύθμιση του Ιανουαρίου. Επιπλέον, τονίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην έχει αποδοθεί ακόμη η οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ μικτά στον μισθό Απριλίου.

Για τον λόγο αυτό, η ΟΙΕΛΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς που διαπιστώνουν αποκλίσεις στις αποδοχές τους να επικοινωνούν με το σωματείο, προκειμένου να διερευνηθούν τα επιμέρους ζητήματα και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Πώς διαμορφώνονται εφεξής οι μισθοί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών