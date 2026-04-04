Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και μία σειρά από επιδόματα.

Αυξημένα ποσά θα δουν μέσα στον μήνα χιλιάδες δικαιούχοι επιδομάτων, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μικτά από την 1η Απριλίου 2026 συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά κοινωνικών και εργασιακών παροχών.

Η αύξηση του βασικού μισθού κατά 40 ευρώ ενεργοποιεί αυτόματα την αναπροσαρμογή επιδομάτων που υπολογίζονται ως ποσοστό του κατώτατου μισθού ή του βασικού ημερομισθίου, με αποτέλεσμα τα νέα ποσά να αρχίσουν να καταβάλλονται ήδη μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το επίδομα ανεργίας αυξάνεται και διαμορφώνεται περίπου στα 564,98 ευρώ από 540 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι άνεργοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα θα δουν την αύξηση στις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσα στον μήνα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Παράλληλα αυξάνεται και το πιλοτικό επίδομα ανεργίας, το οποίο διαμορφώνεται περίπου στα 719 ευρώ, ανάλογα με την προϋπηρεσία και το ύψος των αποδοχών που είχε ο δικαιούχος πριν από την ανεργία.

Αύξηση καταγράφεται και στο επίδομα εργασίας, το οποίο καταβάλλεται σε ανέργους που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας πριν ολοκληρωθεί η περίοδος επιδότησης. Το ποσό διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 282 ευρώ, καθώς αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι τη λήξη της επιδότησης.

Σημαντική είναι επίσης η αύξηση στο επίδομα μητρότητας, το οποίο ισούται με τον κατώτατο μισθό και καταβάλλεται για εννέα μήνες. Με τη νέα αναπροσαρμογή το επίδομα αυτό ανέρχεται πλέον στα 920 ευρώ μηνιαίως, ενισχύοντας το εισόδημα των νέων μητέρων κατά τη διάρκεια της περιόδου φροντίδας του παιδιού.

Αναπροσαρμογές καταγράφονται και σε επιδόματα που συνδέονται με προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Το επίδομα μαθητευόμενων της ΔΥΠΑ διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 30,81 ευρώ την ημέρα, ενώ το επίδομα μαθητείας των ΕΠΑΣ – ΔΥΠΑ φτάνει περίπου στα 20,54 ευρώ ημερησίως. Παράλληλα αυξάνεται και το επίδομα πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ, καθώς και η επιδότηση προς τις επιχειρήσεις που απασχολούν ασκούμενους.

Αυξημένα είναι και τα επιδόματα που αφορούν ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους, όπως των οικοδόμων, των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, των δασεργατών και άλλων ειδικών κατηγοριών εργαζομένων. Ενδεικτικά, το επίδομα οικοδόμων διαμορφώνεται πλέον σε περίπου 1.064 ευρώ, καθώς υπολογίζεται ως ποσοστό του βασικού ημερομισθίου.

Τα επιδόματα που αυξάνονται είναι τα εξής:

1. Επιδόματα εορτών και αδείας. Οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν το δώρο Πάσχα με βάση τον σημερινό κατώτατο των 880 ευρώ, δηλαδή θα λάβουν 440 ευρώ, αλλά το επίδομα αδείας, όπως και το Δώρο Χριστουγέννων θα υπολογιστούν με τον αυξημένο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ. Το επίδομα αδείας θα είναι 460 ευρώ και το Δώρο στα 930 ευρώ (με την προσαύξηση από το επίδομα αδείας)

2. Επίδομα ανεργίας. Αυξάνεται στα 564,98 ευρώ από 540 ευρώ.

3. Πιλοτικό επίδομα ανεργίας. Αυξάνεται στα 719,07 ευρώ από 687,75 ευρώ (με πλαφόν τριμήνου ως 1.438 ευρώ από 1.375,50 ευρώ που είναι τώρα μαζί με τις προσαυξήσεις λόγω μισθού και προϋπηρεσίας)

4. Επίδομα γάμου. Αυξάνεται στα 92 ευρώ από 88 ευρώ (10% του κατώτατου μισθού). Καταβάλλεται σε εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις που συνυπογράφουν τους θεσμικούς όρους της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας με την ΓΣΕΕ.

5. Επιδόματα τριετιών. Αυξάνονται στα 92 ευρώ, 184 ευρώ και 276 ευρώ για 1, 2 και 3 τριετίες (10%-30% στον βασικό μισθό).

6. Επίδομα εργασίας. Αυξάνεται στα 282,49 ευρώ από 270 ευρώ (50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι τη λήξη).

7. Επίδομα οικοδόμων. Αυξάνεται στα 1.064,23 ευρώ από 1.017,87 ευρώ (70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

8. Επίδομα δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Αυξάνεται στα 1.006,70 ευρώ από 962,85 ευρώ (70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

9. Επίδομα σμυριδεργάτων στα 1.438,15 ευρώ από 1.375,5 ευρώ (70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

10. Επίδομα καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό. Αυξάνεται στα 719,07 ευρώ από 687,75 ευρώ (70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

11. Εφάπαξ επίδομα ειδικών κατηγοριών (μονογονείς, κ.λπ) που ισούται με 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Αυξάνεται στα 847,48 ευρώ από 810,56 ευρώ .

12. Επίδομα μητρότητας. Αυξάνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ (ίσο με κατώτατο μισθό για 9 μήνες).

13. Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη (1 έως 3 κατώτατοι μισθοί). Αυξάνεται σε 920 ευρώ ως 2.760 ευρώ από 880 ως 2.649 ευρώ

14. Επίδιομα γονικής άδειας. Αυξάνεται ως 1840 ευρώ από 1.760 ευρώ (κατώτατος μισθός για 2 μήνες).

15. Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων που αντιστοιχεί σε 10 ημερομίσθια για μεταπτυχιακούς και 30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, φοιτητές. Τα νέα ποσά είναι στα 410,9 ευρώ από 390,30 ευρώ για μεταπτυχιακούς και στα 1.232,70 ευρώ από 1.179 ευρώ για προπτυχιακούς.

16. Επίδομα μαθητευόμενων ΔΥΠΑ. Αυξάνεται στα 30,81 ευρώ τη μέρα από 29,45 ευρώ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα).

17. Επίδομα μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ. Αυξάνεται στα 20,54 ευρώ από 19,65 ευρώ τη μέρα (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

18. Επίδομα άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ. Αυξάνεται στα 32,87 ευρώ τη μέρα από 31,44 ευρώ τη μέρα (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

19. Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ. Αυξάνεται στα 20,54 ευρώ τη μέρα από 19,,65 ευρώ τη μέρα (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

20. Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών. Αυξάνεται στα 24,64 ευρώ τη μέρα από 23,58 ευρώ τη μέρα (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).