Η Άστον Βίλα κυριάρχησε απόλυτα της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Τον τίτλο του φαβορί επιβεβαίωσε η Άστον Βίλα, η οποία επικράτησε με σκορ 3-0 της Φράιμπουργκ και έφτασε στην κατάκτηση του Europa League.

Οι Άγγλοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πίεσαν από τα πρώτα λεπτά, ωστόσο η γερμανική ομάδα κατάφερε να ισορροπήσει προσωρινά τον αγώνα. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ανέβασε ξανά ρυθμό λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και κατάφερε να «χτυπήσει» δύο φορές, με τον Τίλεμανς να ανοίγει το σκορ στο 41’ και τον Μπουεντία να διαμορφώνει το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Άστον Βίλα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και στο 58ο λεπτό ο Ρότζερς πέτυχε το τρίτο γκολ, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για την αγγλική ομάδα.

Η Φράιμπουργκ δεν κατάφερε να αντιδράσει, με την Άστον Βίλα να φτάνει δίκαια στην κατάκτηση του τίτλου, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία.

Η Άστον Βίλα ολοκλήρωσε ιδανικά τη φετινή σεζόν, όντας στην 4η θέση της Premier League μία αγωνιστική πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και έχοντας εξασφαλισμένη την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Μάλιστα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ κατόρθωσε να φτάσει ξανά στη κορυφή ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά το Champions League και το Super Cup του 1982.

Ιστορία έγραψε ο Ουνάι Έμερι

To Europa League είναι η διοργάνωση του Ουνάι Έμερι και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στον σημερινό τελικό. Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε τις 5 κατακτήσεις με τρεις διαφορετικούς συλλόγους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έμερι κατέκτησε τρία Europa League με τη Σεβίλλη (2014, 2015, 2016), ένα με τη Βιγιαρεάλ το 2021 και το φετινό με την Άστον Βίλα. Παράλληλα είχε φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης με την Άρσεναλ τη σεζόν 2018-19.

