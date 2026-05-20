Οι αυτοσχέδιες χωματερές αποτελεί ένα καθημερινό φαινόμενο στο Πόρτο Ράφτη.

Με ένα όχι τόσο συνηθισμένο θέαμα ήρθαν αντιμέτωπο οι κάτοικοι της οδού Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη το πρωί της Τρίτης (19/05).

Όπως μεταδίδει το mesogianews.gr, ένα τροχόσπιτο βρέθηκε παρατημένο δίπλα από κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας προβληματισμό.

Δεν είναι λίγες οι φορές που το πρόβλημα των σκουπιδιών ανακύπτει στο Πόρτο Ράφτη, με τις υπηρεσίες του δήμου Μαρκόπουλου να κάνουν καθημερινές προσπάθειες για να διατηρήσουν την περιοχή καθαρή.

Παρ΄όλη τη προσπάθεια, υπάρχουν ασυνείδητοι οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι μπορούν να αφήνουν τα σκουπίδια τους όπου βρουν.