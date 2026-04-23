Οι υπάλληλοι καθαριότητας, ανυποψίαστοι τοποθέτησαν τον κάδο στον ανυψωτήρα του οχήματος αποκομιδής και μόλις αυτός άδειασεκαι η πρέσα του οχήματος ξεκίνησε τη συμπίεση, μια δυνατή φωνή ακούστηκε από το εσωτερικό του απορριμματοφόρου που καλούσε σε βοήθεια.

Άστεγος βρέθηκε μέσα στην πρέσα απορριμματοφόρου στη Θεσσαλονίκη και σώθηκε τελευταία στιγμή από εργαζόμενους καθαριότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:40 τα ξημερώματα, επί της οδού Λεωφόρου Νίκης 69, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον άστεγο να κοιμάται μέσα στον κάδο, ενώ ήταν σε εξέλιξη στην πόλη καταρρακτώδης βροχόπτωση.

Ήταν ένας 46χρονος ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στον κάδο για να προστατευτεί από τη βροχή.

Αμέσως οι υπάλληλοι αντέδρασαν και διέκοψαν εγκαίρως την λειτουργία της πρέσας, απεγκλωβίζοντας τον.

Ο 46χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου και νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.