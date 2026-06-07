Με πρόστιμα τα ηλεκτρονικά ενοίκια στην Κύπρο. Κάθε καταβολή ενοικίου, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιουλίου η νομοθεσία που προβλέπει την υποχρεωτική καταβολή όλων των ενοικίων μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ν.4/1978) στην Κύπρο. Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Φορολογίας, Μάριος Μιχαήλ, ανέφερε ότι κάθε καταβολή ενοικίου, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως είναι η Revolut.

Συνέπειες μη συμμόρφωσης

Η υποχρέωση αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μιχαήλ, «όλα τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται ηλεκτρονικά».

Αναφερόμενος στις συνέπειες για αυτούς που δεν θα συμμορφωθούν, σημείωσε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50Α του ίδιου νόμου, ο Έφορος Φορολογίας έχει το δικαίωμα να καλέσει το πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται να το κανει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών.

Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς συμμόρφωση, επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ύψους 300 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα, η χρηματική επιβάρυνση ανέρχεται σε 500 ή 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

Παράλληλα, φυσικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας δεν θα δικαιούνται την έκπτωση φόρου που αφορά το ενοίκιο κύριας κατοικίας.

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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας, η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς η ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών και διευκολύνει τους φορολογικούς ελέγχους.

Πηγή economytoday.sigmalive.com