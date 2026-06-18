Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet, με την κατάθεση του αντίστοιχου τελωνειακού παραστατικού και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Νέο πλαίσιο για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων σε γονείς με τουλάχιστον τρία τέκνα θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τους όρους που απαιτούνται για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης κατά την εισαγωγή ή παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων από γονείς ή γονέα με τουλάχιστον τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, σε εφαρμογή του άρθρου 149 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet, με την κατάθεση του αντίστοιχου τελωνειακού παραστατικού και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για έγγαμους γονείς ή γονείς με σύμφωνο συμβίωσης που συνοικούν και έχουν τουλάχιστον τρία τέκνα, το παραστατικό θα υποβάλλεται στο όνομα και των δύο γονέων, ενώ προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για διαζευγμένους, άγαμους γονείς ή περιπτώσεις κοινής επιμέλειας.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται περιλαμβάνονται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, άδεια οδήγησης, υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τη χρήση του δικαιώματος απαλλαγής και, κατά περίπτωση, έγγραφα που αποδεικνύουν τη γονική μέριμνα ή την ιδιότητα προστατευόμενου τέκνου. Για φοιτητές έως 25 ετών, στρατευμένους ή τέκνα με αναπηρία άνω του 67%, προβλέπεται η υποβολή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, τη μόνιμη διαμονή των δικαιούχων στην Ελλάδα, τυχόν στοιχεία αναπηρίας μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων του Δημοσίου, καθώς και αν έχει ήδη χορηγηθεί αντίστοιχη απαλλαγή στο παρελθόν. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδίδεται ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης, στο οποίο θα αναγράφεται ρητά η απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης του οχήματος χωρίς προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών αρχών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης οχήματος που έχει αποκτηθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης σε περίπτωση ολικής καταστροφής του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την υποβολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.