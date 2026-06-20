Ο αργός θάνατος του ΣΥΡΙΖΑ- Τα αδιέξοδα στην Κουμουνδούρου- Μαζεύει υπογραφές η μειοψηφία.

Πώς έχει η κατάσταση σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα κόμμα που παραμένει τρίτο στη Βουλή αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν κατορθώνει πλέον να καταγράψει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση;

-Ο Σωκράτης Φάμελλος επιδιώκει να εξασφαλίσει κάποια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ελπίζοντας ότι μπορεί να «διαπραγματευτεί» μαζί του και πως η ΕΛ.Α.Σ. στο τέλος «θα τον έχει ανάγκη». Κάτι τέτοιο όμως έχει αποκλειστεί εντελώς από τον πρώην πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει πως δεν διαθέτει εναλλακτικό πλάνο.

-Η μειοψηφία Π.Πολάκη- Ν.Παππά- Ρένας Δούρου εκτιμά πως μπορεί να μετατραπεί από μειοψηφία σε πλειοψηφία στην Κουμουνδούρου αν σε λίγο διάστημα μέλη της πλειοψηφίας παραιτούνται με προορισμό το κόμμα Τσίπρα. Προς το παρόν συγκεντρώνουν υπογραφές προκειμένου να αναγκάσουν τον πρόεδρο να συγκαλέσει τα κομματικά όργανα προσδοκώντας ότι θα υπάρξουν τα 70 περίπου μέλη της ΚΕ που θα στηρίξουν το αίτημα. Θέμα Φάμελλου επισήμως έως τότε δεν θέτουν, προκειμένου να κατορθώσουν πρώτα να συγκεντρώσουν τις υπογραφές. Σε κάθε περίπτωση θα κινηθούν πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν διαθέτουν καμία ελπίδα να σταματήσουν τις όποιες φυγόκεντρες τάσεις.

-Τα στελέχη της πλειοψηφίας που έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «παγώνουν» τις κινήσεις τους, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει κάποιο «σήμα» από την Κουμουνδούρου, κάτι που είναι απίθανο να συμβεί. Είναι πάντως θέμα χρόνου πότε θα υπάρξουν «ηχηρές αποχωρήσεις» μελών της Κεντρικής Επιτροπής και παραιτήσεις ή και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών τη στιγμή που οι ψηφοφόροι εγκαταλείπουν μαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ μετακινούμενοι στην ΕΛ.Α.Σ. Όσο πάντως καθυστερούν τόσο μειώνεται το πολιτικό κεφάλαιο που διαθέτουν.

-Αν, πάντως, οι εκλογές διεξαχθούν Οκτώβριο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί όμως να κατεβάσει ψηφοδέλτιο όχι μόνο στην περίπτωση που παραμείνει πρόεδρος ο Σ. Φάμελλος -που δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να ανατραπεί. Δεν μπορεί να κατεβάσει ψηφοδέλτιο ακόμα και αν την ηγεσία την έχουν καταλάβει οι Πολάκης-Παππάς-Δούρου.

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-Η μειοψηφία Πολάκη-Παππά-Δούρου είναι σαφές πως αν δεν ελέγξει τον ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που οι κάλπες στηθούν Οκτώβριο.

Σε κάθε περίπτωση ο πολιτικός θάνατος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αργός-και συνάμα «εξευτελιστικός».