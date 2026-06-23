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Έντονες είναι οι διεργασίες στο χώρο της Δεξιάς, καθώς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο πολιτικός σχηματισμός που φαίνεται να δρομολογεί ο Αντώνης Σαμαράς και η δημοσκοπική συσπείρωση που καταγράφει η ΝΔ, έχουν φέρει τα πάνω κάτω.

Πρώτο «θύμα» αυτών των ανακατατάξεων τουλάχιστον όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι η Νίκη, η οποία εξαϋλώνεται σε όλες τις μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος.

Όπως μαθαίνουμε στελέχη του κόμματους του Δημήτρη Νατσιού, έχουν προεξοφλήσει πως το αποτέλεσμα στις επερχόμενες εκλογές θα είναι αρνητικό και αναζητούν αλλού την πολιτική τους επιβίωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτά τα στελέχη μαζί με έναν βουλευτή της Νίκης έχουν προσεγγίσει την πλευρά της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Πολιτική στέγη στην Φωνή Λογικής όπως ακούμε, αναζητούν και ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από του Σπαρτιάτες.

Προς το παρόν πάντως, η κ. Λατινοπούλου βρίσκεται σε φάση «εξέτασης βιογραφικών»…

Σ.Σ.