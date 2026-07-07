Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΙΚΗΣ, το αίτημα υποβλήθηκε ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής την Τετάρτη, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και κλήση όλων των προσώπων που μπορούν να συνεισφέρουν στοιχεία.

Αιτήματα για την κλήση του Γιάννη Μπρατάκου και του Στέλιου Κουτνατζή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατέθεσε η βουλευτής της ΝΙΚΗΣ και μέλος της Επιτροπής, Ασπασία Κουρουπάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΙΚΗΣ, το αίτημα υποβλήθηκε ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής την Τετάρτη, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και κλήση όλων των προσώπων που μπορούν να συνεισφέρουν στοιχεία.

Η Ασπασία Κουρουπάκη ζητά την κλήση του Στέλιου Κουτνατζή, με το σκεπτικό ότι, κατά τη ΝΙΚΗ, η ιδιότητά του ως γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού και η θεσμική σύνδεση της Προεδρίας της Κυβέρνησης με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καθιστούν αναγκαία την εξέτασή του από την Επιτροπή.

Παράλληλα, ζητείται η κλήση του Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος την περίοδο που η υπόθεση των παρακολουθήσεων βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης είχε διατελέσει υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Στην ανακοίνωσή της, η ΝΙΚΗ αναφέρει ότι η αντιπολίτευση έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα με τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, ενώ καλεί τα μέλη της Επιτροπής να προχωρήσουν στην εξέταση των προσώπων που προτείνονται.

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Η βουλευτής της ΝΙΚΗΣ υποστηρίζει ότι στόχος της διαδικασίας πρέπει να είναι η πλήρης ενημέρωση για τις ενέργειες και τις γνώσεις των εμπλεκόμενων προσώπων σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών.