Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και βρίσκεται μπροστά σε ένα πραγματικό δίλημμα.

Το πικρό ποτήρι των υποκλοπών καλείται πλέον να πιει ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και βρίσκεται μπροστά σε ένα πραγματικό δίλημμα, ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Στα χέρια του βρίσκονται οι εκκρεμείς αιτήσεις ανάσυρσης του Χρήστου Σπίρτζη και του Θανάση Κουκάκη, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κρίση, παρά το γεγονός ότι συνοδεύονται από νέα στοιχεία και αποδεικτικό υλικό. Παράλληλα, καλείται να διαχειριστεί και την αίτηση του Αντώνη Σαμαρά.

Η μακρά εκκρεμότητα των υποθέσεων έχει προκαλέσει έντονη δημόσια κριτική για την απουσία εμφανών ερευνητικών ενεργειών και για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης.

Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη ή αν το όνομά του θα προστεθεί, κατά τους επικριτές των μέχρι σήμερα χειρισμών, στη λίστα των προκατόχων του, Ισίδωρου Ντογιάκου, Γεωργίας Αδειλίνη και Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, οι οποίοι έχουν ήδη δεχθεί κατηγορίες περί συγκάλυψης της υπόθεσης.

Ν.Α.