«Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως;» αναφέρουν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.

Συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά όχι μόνο δεν άφησαν αναπάντητα τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για την αίτηση του πρώην πρωθυπουργού στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αλλά θέτουν μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που μάλλον χρειάζεται ν’ απαντηθεί.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος, Αντώνη Σαμαρά, στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; ‘το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία’», αναφέρουν και προσθέτουν: «Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;»

Ε.Σ.