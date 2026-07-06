Κοινός παρονομαστής των αιτημάτων αποτελεί η κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία και ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει υποστηρίξει δημόσια ότι η εταιρεία του συνεργάστηκε με την ΕΥΠ και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Την Τέταρτη 8 Ιουλίου, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κλήση βασικών προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας ενημέρωσε τα κομματα πως η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 11:00 και εκει θα τεθούν προς συζήτηση τα αιτήματα που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, τα οποία συγκλίνουν στην ανάγκη να εξεταστούν πρόσωπα που όπως υποστηρίζουν θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Κοινός παρονομαστής των αιτημάτων αποτελεί η κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία και ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει υποστηρίξει δημόσια ότι η εταιρεία του συνεργάστηκε με την ΕΥΠ και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η ακρόαση του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ενώ ζητείται να καταθέσει και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Σμυρλής. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στο τι στάση θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ωστόσο να εκτιμούν πως η ΝΔ δεν θα δώσει θετική ψήφο και θα απορρίψει τα αιτήματα.