Τι γράφει η «Καθημερινή» της Κυριακής.

«Οι πληροφορίες που λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μια διάταξη που θα φωτογραφίζει υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και άλλα θέματα διαφθοράς, έχει βάση». Πρόκειται για την πολυθρύλητη αλλαγή στους Ποινικούς Κώδικες προκειμένου να καταστούν εξαγοράσιμες - και μη εκτίσιμες - οι ποινές των τεσσάρων πρωτόδικα καταδικασμένων για το Predator σε 126 χρόνια έκαστος, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο.

Για να προλάβουμε τυχόν κακοπροαίρετους, αυτή τη φορά δεν το λέει - για πολλοστή φορά - το Dnews, αλλά η «Καθημερινή της Κυριακής», η οποία παρά τις σχετικές διαψεύσεις του Μεγάρου Μαξίμου επιμένει πως «υπάρχει βάση» στα εν λόγω σενάρια.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον δε, είναι πως σύμφωνα με τη στήλη του Σταύρου Παπαντωνίου στην κυριακάτικη εφημερίδα, μία τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε παραιτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να «σηκώσουν» χωρίς λόγο - αφού δεν θα ξαναεκλεγούν - ένα τέτοιο πρωτοφανές αν γίνει ρουσφέτι σε καταδικασμένους για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Γράφει η Καθημερινή:

«Οι πληροφορίες που λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μια διάταξη που θα φωτογραφίζει υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και άλλα θέματα διαφθοράς, έχει βάση. Πράγματι, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και εάν η διάταξη έρθει, θα είναι ευρύτερη για σειρά θεμάτων. Το πρόβλημα είναι τι ακριβώς προβλέπει και τι θα λέει η διάταξη αυτή. Και όπως σημειώνουν πολλοί βουλευτές που ερωτώνται στο παρασκήνιο τι θα κάνουν, «κάτσε να τη δούμε πρώτα». Από το ύφος, πάντως, της απάντησης δεν υπάρχει καθολική προθυμία να ψηφιστεί μια τέτοια ρύθμιση, η οποία μάλλον θα κρύβει πολλές παγίδες για την κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα παραιτήσεις βουλευτών. Ειδικά εκείνων που ξέρουν ότι δεν θα εκλεγούν».

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Ν.Α.