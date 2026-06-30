«Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;», το ερώτημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές.

Απαντήσεις απαιτεί το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση, έπειτα από ρεπορτάζ για την υπόθεση των υποκλοπών σύμφωνα με το οποίο το Μαξίμου ετοιμάζει τροπολογία προκειμένου να πέσει στα «μαλακά» ο Ταλ Ντίλιαν.

Μετά το ρεπορτάζ του Mega, η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, οφείλει να πάρει δημόσια θέση και να απαντήσει σε δύο ερωτήματα:

- «Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό;

- «Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;».

Υποκλοπές: Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε το Predator.

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Μάλιστα σε αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό - κατά τις ίδιες πληροφορίες - αντιτίθενται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση:

Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό;

Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;».

Υποκλοπές: Πληροφορίες για τροπολογία ώστε να έχει ευνοϊκή μεταχείριση ο Ντίλιαν

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του Mega, το μεσημέρι της Τρίτης, αναφέρουν πως ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών σε δεύτερο βαθμό, στο Εφετείο τον Δεκέμβριο, το Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία για την ευνοϊκή μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής της Intellexa και άλλοι τρεις καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό.

Η τροπολογία προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Mega, αφού οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας φέρονται να διαφωνούν κάθετα με αυτή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, σε περίπτωση που κατατεθεί τέτοια τροπολογία, ο Νίκος Δένδιας δεν θα την ψηφίσει.

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Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει με ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής

«Το ρεπορτάζ δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο», απάντησαν κυβερνητικές πηγές, συμπληρώνοντας πως έχει διαψευστεί επανειλημμένα το θέμα.

«Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής, μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, μετά την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει», συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.

ΠΑΣΟΚ: Διαψεύδει την «έτοιμη» τροπολογία; Τις αντιδράσεις υπουργών στη μεθόδευση;

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε, καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο απαντήσει αν διαψεύδει την «έτοιμη» τροπολογία και τις αντιδράσεις υπουργών στη μεθόδευση.

«Στις 6 το απόγευμα η καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή μηχανή του Μαξίμου απάντησε για ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη 1 το μεσημέρι, ότι το είχε διαψεύσει …πριν μεταδοθεί», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

«Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Διαψεύδει την “έτοιμη” τροπολογία; Διαψεύδει τις αντιδράσεις των υπουργών στη μεθόδευση;», ήταν τα νέα ερωτήματα της Χαριλάου Τρικούπη.